健保大數據看膽結石6-4：膽結石需考慮手術的10種狀況

很多人都是在健康檢查的時候，「意外發現」自己有膽結石，這時候問題就來了。膽結石沒症狀，不開刀可以嗎？開刀是怎麼開？開完之後會有什麼影響？處理膽結石經驗豐富的外科醫師說，有很多人說自己沒症狀，其實是將膽結石疼痛誤以為胃痛。

膽結石要不要開刀拿掉，這個問題沒有標準答案，需要專業醫師根據病人個別條件考量。台北榮總一般外科主治醫師石宜銘表示，在臨床帶醫學生實習的時候，也會問學生這個問題，99.9%學生都說不願意開刀，因為他們年輕、無症狀。臨床上確實看過有人60多歲發現膽結石，沒有不舒服，沒開刀，到了90歲依然和平共處。

石宜銘表示，動手術都有風險，有些人即便放著不開，風險也與開刀差不多，這種情況可以不開刀，除非有下列10種特殊情況，醫師會建議考慮開刀切除膽囊。

1.兒童期就發現膽結石：因為孩子還有幾十年人生要過，變化難料，可趁身體健康、手術風險較低時處理。

2.先天性溶血性貧血的病人：此疾病會增加膽結石復發機率。

3.膽結石直徑大於2.5公分者：石頭太大會刺激膽囊，慢性發炎是癌症可能的成因之一。

4.發現有「瓷膽囊」：即膽囊壁鈣化，合併膽囊癌的機率高。

5.發現有異常的膽管、胰管會合：此結構異常容易導致膽囊癌。

6.接受外科減重手術治療：這類病人減重幅度大，之後很容易有膽結石，可在同次手術預防性切除膽囊，不增加額外手術風險。

7.其他原因需做腹部手術：可順便處理膽結石，不增加額外手術風險。

8.器官移植的病人：因服用抗排斥藥，若出現膽囊發炎或胰臟發炎等膽結石併發症，可能引發嚴重感染，可趁還沒發炎時預防性處理。

9.有其他重大疾病：例如心臟病、糖尿病、慢性肺病、慢性腎病、免疫相關疾病等。萬一膽結石發炎時，還有其他共病一起找麻煩，會很難處理，所以可趁還沒發炎、其他疾病相對控制良好時預防性處理。

10.職業需要常常出國者：例如航空業、遠洋漁業。預防性切除，可避免在醫療不便情境下發炎，面臨難以處理的窘境。

石宜銘表示，如果是超高齡長者，又有多重慢性病，手術風險極高，這種情況下如果膽結石沒有症狀，當然不會開刀；如果有症狀，考慮到手術風險，也可能嘗試先用膽囊引流來解決發炎問題，但這是不得已的作法，因為之後還是很可能復發。

台中慈濟醫院外科部主任余政展表示，「右上腹疼痛」是膽結石的典型症狀，有時也會轉移到背部。很多人症狀是上腹悶痛，誤以為是胃痛，其實是膽在痛。有症狀的病人會建議手術，因為一旦已有疼痛，發生急性膽囊炎、急性膽管炎、急性胰臟炎等嚴重併發症的比率就會變高。如果膽結石很多又很小，即便沒症狀也會建議處理，因為這些小石頭容易掉出來，塞到膽管、胰臟開口，也有引起膽管炎、胰臟炎的風險。

石宜銘表示，現在手術多使用腹腔鏡，傷口小到幾乎看不見，恢復快又美觀，順利的話隔天就可以出院了。但也有少數人術後有出血、膽汁滲漏等併發症，這些手術相關風險術前都要先溝通好，才不會讓病人感覺期望落差太大。

有時候要腹腔鏡開進去後，才能知道以前腹部手術、反覆發炎留下的沾黏情況，如果沾黏程度高，解剖構造已經改變、看不清楚，就需要改回傳統術式，這也需要在術前先跟病人說明。

余政展表示，膽結石手術並不是術前決定用腹腔鏡，就可以百分之百保證用腹腔鏡完成，少數人狀況不允許，術中須改傳統手術。他強調，現在無論傳統手術或腹腔鏡，技術都很成熟，病人不需煩惱太多，重點是要有術中可能改術式的心理準備。

很多病人術後都會被家人碎念「不能吃油」，石宜銘都會告訴他們「沒這回事。」膽結石開刀前，很多人吃油就痛，是因為還沒治療，吃油膩食物時，膽囊收縮排出膽汁，結石可能堵住膽囊出口而引起疼痛，所以很多人以為術後也不能吃，但這是錯誤的。

石宜銘表示，膽囊的主要功能是儲存膽汁，膽囊切除了，膽道還在，而且膽道有彈性，可略為擴張，取代膽囊儲存膽汁的功能。只有少數病人術後吃油膩會拉肚子，絕大多數都可以恢復正常飲食，術前不敢吃的牛排、滷肉飯都可以吃了。

余政展表示，膽囊也有濃縮膽汁的功能，少數人沒了膽囊，吃太油會腹瀉，但這真的因人而異。如果不放心，可以慢慢調適，觀察吃不同食物的身體反應，漸漸就知道哪些美食可以安心享用，不用害怕。