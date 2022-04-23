健保大數據看膽結石6-1：61到70歲 膽結石發作高峰

大魚大肉之後，總是感到右上腹部不舒服嗎？這樣的症狀可能是膽結石在作怪。當膽結石在膽囊裡形成，多半無症狀，可與之和平共存；一旦掉進膽管堵塞，發生疼痛或發炎，就建議就醫處置，以免後患無窮。明天出刊的元氣周報「聰明就醫╳健保大數據」，帶您了解國人膽結石就醫、手術狀況，及時適當處理，別讓它成為體內的不定時炸彈。

根據健保資料庫統計，膽結石患者從108年到110年稍微上升，整體人數以61歲到70歲為大宗。健保署長李伯璋表示，膽結石常以腹痛作為表現，當出現症狀時，都會建議採取手術切除膽囊，沒有症狀則是定期追蹤，與膽結石共存。近年醫界會推薦使用達文西手術切除膽囊，他直言，膽結石沒必要使用達文西手術。

李伯璋表示，膽結石症狀多以「腹痛」作為表現，容易被誤診為消化不好，而且腹痛的症狀容易與其他疾病混淆，等到痛到無法忍受再就醫時，往往已經是急性膽囊炎，必須立刻開刀切除膽囊。

造成膽結石的原因通常與肥胖相關，健保資料庫顯示，胃食道逆流、高血脂等共病都與飲食不正常有關係。

共病中還包含被視為國病的肝病，李伯璋表示，肝與膽囊的關係密切，肝臟負責分泌膽汁，肝臟發炎會使膽汁狀況不佳，連帶增加膽結石的機會。膽囊因為產生膽結石，讓膽囊發炎，兩者陷入惡性循環，也可能誘發肝癌、胰臟癌等消化道癌症的風險。

李伯璋表示，膽結石沒辦法只把石頭挑掉，根據指引，當膽結石出現輕症的疼痛症狀時，就建議將膽囊切除，否則膽結石後續造成的影響，將遠大於初期的症狀，放太久也可能癌變，膽囊癌的發生率雖然低，但也值得注意。

切除膽囊後，通常不太會有後遺症，不過急性膽囊炎必須把握黃金24小時，避免嚴重發炎，影響周邊器官，後續引發沾黏等問題。

目前的手術方式有傳統手術、腹腔鏡手術以及達文西手術三種，但健保署僅針對傳統手術以及內視鏡手術給付。健保署目前針對傳統手術（也就是膽囊切除術）的支付點數為1萬4,736點，腹腔鏡膽囊切除術為1萬6,209點，李伯璋表示都屬於合理的支付價格。

健保署曾在民國102年針對達文西膽囊切除術進行醫療科技評估（HTA），認定達文西手術與腹腔鏡手術並沒有顯著差異；民國109年再次評估，結論顯示，就良性膽囊疾病而言，達文西膽囊切除手術較腹腔鏡膽囊切除，可顯著改善病人對傷口疤痕的滿意度，及醫師手術時的身心負荷。

其餘的手術指標包含總手術時間、術後中重度疼痛降低50%、術中／後併發症、術中失血量、術後疝氣風險、術中轉開腹手術、住院時間，與腹腔鏡相比都沒有顯著差異。李伯璋表示，針對膽結石的手術，健保給付都有涵蓋，除非民眾很重視手術疤痕，否則膽囊切除術無需使用到達文西手術。

在檢查方面，110年膽結石患者執行腹部超音波的人數為13萬9,818人，總檢查次數為24萬2,965次，等於每人平均檢查次數為1.73次。李伯璋表示，通常診斷會需要一次超音波，術前也需要一次，他認為這樣的檢查次數算是合理。

膽結石會隨著年齡增加而提高風險，特別是高風險族群，如肥胖、女性、40歲以上的民眾等，飲食習慣需特別注意，避免高油、高熱量的飲食，三餐定時定量，平時的作息正常，容易緊張的民眾，必須適時放鬆，避免因緊張過度分泌胃酸，讓膽囊認為胃裡有食物，過度分泌膽汁，增加罹患膽結石風險。