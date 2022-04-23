健保大數據看膽結石6-3：小結石卡住膽管 易引起發炎

許多民眾有膽結石不自知，等到健康檢查或肚子劇痛就醫才發現，但我們能和膽結石和平共存嗎？醫師提醒，膽結石雖不會立即致命，但可能引發急性膽囊炎、膽管炎，嚴重時恐引起細菌感染、菌血症或敗血性休克，若因膽結石產生疼痛，應盡快安排開刀切除膽囊，避免致命風險。

三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師林煊淮表示，現在多用超音波檢查膽結石，準確性高且無需高額費用，相較過去照Ｘ光或斷層掃描，較難精準照出膽結石。用更精細的核磁共振雖能看得更清楚，但費用高達上萬元，「殺雞焉用牛刀」，以超音波檢查既實惠又能清楚診斷。

昕新智慧診所院長、新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，當人開始進食，膽囊會收縮、排出膽汁幫助消化食物，這時用超音波無法看清楚膽囊，因此超音波檢查前，必須空腹八小時，讓膽囊呈現舒張狀態，才能清楚查看膽囊內是否有膽結石。

朱光恩表示，中年女性因肥胖或生育後體質轉變，是膽結石的好發族群之一，但膽結石生成也與飲食習慣有密切關係，若常吃高油飲食或不規律進食，以及高血脂、高膽固醇或肥胖等，會讓膽囊內的膽汁變得黏稠，易結晶成石頭。

朱光恩提醒，台灣人常有地中海貧血，因紅血球容易被破壞，會導致膽汁內膽紅素成分上升，若膽汁內膽固醇、膽紅素過高，使膽汁成分形成「不和諧」狀態，也容易形成膽結石。

膽結石是常見疾病，朱光恩說，但民眾出現上腹痛，往往以為是胃痛，照胃鏡查不出原因，才發現是胃旁邊的膽囊出問題。因此若在門診遇到患者主訴肚子痛、上腹痛，通常會安排照胃鏡、超音波等一同鑑別診斷。

朱光恩說，肝臟分泌膽汁儲存於膽囊內，一進食膽囊就會有神經性反射，收縮將庫存膽汁擠出，幫助消化。當膽囊內充滿膽結石，一進食膽囊一收縮，就可能產生痛感，干擾民眾生活作息。

膽結石會造成什麼風險？朱光恩說，若產生急性膽囊炎，不僅會產生劇烈疼痛，還可能細菌感染、高燒不退、引發敗血性休克，尤其患者本身有糖尿病、尿毒症等慢性病，可能有生命危險。若無發生緊急狀況，膽結石雖不需急著處理，但仍像「不定時炸彈」，建議應手術切除膽囊。

林煊淮指出，膽結石若無引起不適症狀，建議追蹤即可，無需開刀；若曾經出現膽囊發炎、膽絞痛等狀況，再發生機率相較其他患者更高，且下回可能引發其他併發症或敗血症。先前曾有病人因膽結石發炎就醫，三、四個月後再次發作，便建議他務必要安排開刀切除膽囊。

朱光恩指出，部分藥物宣稱可以縮小膽結石，但縮小不見得是好事，因為大的膽結石不容易卡住膽管，小膽結石反而更容易卡住，進而引發膽管炎。

林煊淮觀察，門診約三分之一的患者較不願意開刀，尤其四、五十歲年輕患者，總覺得只是石頭稍微「堵住」，動動身體、換個姿勢就好了，寧願忍痛兩、三個小時撐過，也不要開刀治療。不過也有患者因要出國工作，憂心在國外看病不方便且費用昂貴，趕在出國前開刀切除膽囊。

朱光恩表示，的確有患者因為膽結石而不敢出國、出遠門，憂心在國外急性發作無法開刀，他遇過一名四十多歲患者，就是因為不想開刀切除膽囊，原預計要去非洲出差也告吹。他發現，近年膽結石患者有年輕化趨勢，仍建議患者應盡快開刀解決。