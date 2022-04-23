五一罷工...蘇貞昌籲台鐵員工「不要和衣食父母作對」 工會開嗆反擊

因應台鐵員工五一勞動節不加班，台鐵預計在下周一舉行交通應變演練，今天先兵推當天各地車站接駁計畫，台鐵運物處處長劉雙火說，今天先就該在哪裡擺放引導標示、設置引導人員做討論，動用引導人力數字明天才會出爐。對於行政院長蘇貞昌今受訪呼籲台鐵員工不要跟衣食父母作對，工會則反嗆「是幫衣食父母爭取安全」。

因不滿台鐵強推公司化，台灣鐵路工會發動五一不加班，目前約1萬3000名台鐵員工響應，台鐵評估，恐將創30多年來首度非因颱風、天災全面停駛狀況，目前表定當天列車全部停開。

交通部前天公布應變計畫，預估五一台鐵運能缺口為35.8萬人次，將透過高鐵、國道客運、公路客運、市區公車增班，協助旅客轉乘，預計在周一（25日）進行應變演練。

台鐵今天以兵推方式預演五一車站引導旅客轉乘接駁情境，劉雙火說，由於當天8成員工不加班，車站引導旅客人力吃緊，會以部分工時人員、志工擔任引導人員，今天兵推只是先討論引導動線，包括在哪擺放標示、引導人員，需要配置多少警力，明天才會有詳盡的動員人次數字。他說，光是台北車站，就需要大量的部分工時人員、志工跟警力協助。

至於行政院長蘇貞昌今呼籲台鐵員工放開心胸，迎向改革，而不是與自己的衣食父母、台鐵的乘客作對，造成民眾方便作為自己訴求，這樣更不會獲得乘客諒解、社會支持。

台鐵工會秘書吳長智反嗆，台鐵員工不是在作對，是在幫衣食父母爭取安全，爭取台鐵應有的改革。吳長智表示，現在的公司化條例草案版本，完全看不到安全改革的部分，請政府講清楚安全改革機制在哪裡，而不是一再綁架人民，污衊工會是為反對公司化而反對。