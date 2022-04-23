謝春德「時間之血」高美館揭幕 探「家」的核心

藝術家謝春德展覽「NEXEN時間之血—平行宇宙系列最終章」今天在高美館開幕，展中由虛構人物引領觀眾穿越多重宇宙降落在化為無人之境的家鄉，一層層探尋「家」的核心。

台灣當代藝術家謝春德「NEXEN時間之血—平行宇宙系列最終章」展覽今天在高雄市立美術館開幕。展覽涵蓋謝春德自1970年代迄今跨度超過50年的影像與跨域作品，並邀請多名台灣優秀藝術創作者共同加入，透過文學、攝影、音樂、影像、雕塑、裝置等多元的藝術表現，呈現藝術家的創世寓言。

高美館指出，謝春德創作生涯超過半世紀，發展橫跨現代攝影、編導式攝影、紀實攝影、肖像攝影、時尚廣告、MV導演、紀錄片導演、舞台設計、詩、小說、電影劇本、數位藝術，以及近年發展美食饗宴等領域。

「平行宇宙系列」系列展覽則接續2016年於台北當代藝術館展出「勇敢世界」、2018年於北師美術館展出「平行宇宙系列－天火」之後，再以「NEXEN時間之血」為題，邀請眾人進入一場神秘世界的探索。

作品風格細膩的謝春德，以編導式攝影美學引領觀者進入他創造的「平行世界」，展現對生命的好奇與探索，並透過虛構人物，以人類考古學家「道」一家的視野，帶領觀眾穿越多重宇宙降落在化為無人之境的家鄉，一層層探尋「家」的核心，最終在「第五文化層」中挖掘到自己。

謝春德今天親自在開幕會上說明，「平行宇宙」系列的創作靈感源自於自己多年前在登山時遇到高山症難題，在嘗試克服的過程中，自己始終保持著對於生與死的探尋、對於生命樣貌的好奇，也在思索生命、自身存在的過程中，觸動了發展「平行宇宙」系列的想法。

高美館館長李玉玲表示，謝春德是推動台灣攝影從主流沙龍走向現代主義與觀念藝術的先驅，自首次個展「午夜」開始，就以「家」作為創作核心，持續記錄台灣的人文風土，2002年展覽「無境漂流」起則開始擴張「家」的意義，反思人的生命歸屬，近年「平行宇宙系列」又從有形的「家」擴展至靈魂的「家」，探索生命的無所不在。

高美館說明，「NEXEN時間之血—平行宇宙系列最終章」，即日起到6月19日在高美館展出，更多展覽相關訊息可至高美館官網或「時間之血」展覽網站查詢。