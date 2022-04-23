高燈立鄉村風情水彩畫展 地景美學穿越時空

以鄉土人文地景風物為主題的畫家高燈立，在新北市碇泊美術館展出行腳台灣寫生作品，包括桃園龍潭粗坑、苗栗大湖、台中八仙山林場、與宜蘭田園風光，以地景美學穿越時空記憶。

畫家高燈立今天透過新聞稿表示，他的生活圈圍繞在新北市石碇、三峽、汐止、台北市南港、內湖；小時父親早逝，母親當採茶工人或製作畚箕賣給礦工，以扛起家計；他自己則協助搬運鐵道枕木或礦坑支架，直到礦區停採後才到工廠打工。

曾創辦水返腳藝文中心的高燈立說，走遍台灣各地寫生，展出的新北市、台北市鄉村水彩寫生作品，都與煤礦聚落有關，包括產業道路、人文內涵、族群、聚落、地景歷史，背後都有故事，希望透過畫作留下土地的人文歷史與大自然之美。

他說，有5幅水彩作品是特地為新北市石碇地區寫生，如碇南路上的「鹿窟聚落地景」，是西元1952年底發生鹿窟事件受難村民而建造的鹿窟事件紀念碑；另外，石碇區的鹿窟山、雞冠山，昔日茶郊老街的石碇西街，都在畫作呈現。

高燈立在當時的台北縣南港鎮大坑灰窯聚落出生，南港灰窯大坪山區為周邊石碇、深坑、南港的界山。他說，應邀至石碇番子坑山區的「碇泊美術館」展出，美術館對面山區就是故鄉，正好是童年的回憶與年少足跡，具有意義。

高燈立說，透過田調聚落寫生，留下許多台灣人文地景的美好與紀錄，畫作彷彿穿越時間與空間記憶，創作過程難免寂寞，但只要堅持就不孤獨。畫展展出至24日，民眾可把握時間觀賞。