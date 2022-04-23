重溫看漫畫時光 台史博「記憶中畫格世界」開展

中央社 / 台南23日電
記憶中的畫格世界─漫畫在台灣」特展今日於國立台灣歷史博物館開展。 中央社
記憶中的畫格世界─漫畫在台灣」特展今日於國立台灣歷史博物館開展。 中央社

漫畫曾陪伴很多人成長，甚至有人年過半百還在看漫畫及買漫畫，國立台灣歷史博物館今天開展「記憶中的畫格世界─漫畫在台灣」，讓人重溫多年前躲在棉被看漫畫的時光。

台史博「記憶中的畫格世界─漫畫在台灣」特展今天下午開幕，同時請來台南應用科技大學COSPLAY同好研習社，以4部動漫作品設計舞蹈演出，勾起大家對漫畫的回憶。

「記憶中的畫格世界─漫畫在台灣」特展分為5大單元；「百年前開始看漫畫」讓大家知道台灣人從日治時期就開始從報紙及雜誌汲取漫畫養分，幽默的漫畫作品中，包括描寫台灣風土人情者，也有回應戰時帝國主義的創作。

「在租書攤遇到武林高手」可看到戰後進入台灣漫畫第一波高峰，擠在租書攤看漫畫是許多人的共同回憶，兒童雜誌、本土漫畫大量出版，前輩漫畫家劉興欽、游龍輝、葉宏甲、蔡焜霖等人紛紛投入漫畫產業。

「從漫畫看世界」則呈現1950年代起，各家報社陸續引進歐美漫畫，小亨利、白朗黛、史努比、加菲貓等成為家喻戶曉的角色；但1960年代因漫畫審查制度對本土漫畫出版造成莫大打擊，盜版日本漫畫開始進入台灣市場，今日看來啼笑皆非的翻譯名稱或塗改方式，卻也成為特定時空讀者記憶的一部分。

「我們一起看的漫畫雜誌」是1990年代起市場出現的豐富漫畫雜誌，讓人有機會看到更多元的漫畫作品。

「漫遊數位宇宙」展出2000年以後隨著網路和數位科技發展，漫畫閱讀媒介逐漸從紙本轉向數位媒體，條漫、各種網路平台和社群平台，是現在年輕人主要接觸漫畫的管道，也打開漫畫製作和閱讀體驗的可能性。

「記憶中的畫格世界─漫畫在台灣」特展，即日起至10月10日，展期近半年。東吳大學圖書館館長李宗禾、台南應用科技大學校長黃宗成表示，漫畫擁有對跨世代台灣人的重要影響與價值，相信台灣漫畫文化、產業及出版將有更好的發展。

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