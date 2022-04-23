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「輕症在家」無法領勞保傷病給付？勞動部：再研議
國內新冠肺炎疫情不斷擴大，今本土確診個案新增4126例，因本土確診案例超過9成屬輕症、無症狀者，為保留醫療量能給中重症患者，輕症採取居家照護。金管會日前宣布，輕症在家確診者，防疫保單也要比照一般住院理賠，但勞工保險傷病給付部分，勞動部官員說，必須要有住院、醫療照顧，才能申請傷病給付，目前無法從寬認定，但因疫情還不斷變化，勞動部近日將研議。
現行規定，勞保被保險人因染疫「住院」診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自住院不能工作之第4日起，得申請勞保普通傷病給付。或者，由直轄市、縣(市)政府收治於「集中檢疫所」或「加強型防疫旅館」進行診療者，也可申請。
據統計，自2020年1月1日至今年4月12日，請領勞保普通傷病給付745件，其中在集中檢疫所或加強型防疫旅館者有234件。
勞動部勞動保險司司長陳美女解釋，集中檢疫所、加強型防疫旅館因有醫療人員進駐，提供相關醫療照顧，仍有住院診療性質，所以符合傷病給付的申請資格，但無症狀居家照護，沒有診療行為，輕症者或許有經過診療，但沒有醫療機構人員進駐照顧，依現行規定，勞保沒辦法從寬認定。
不過，陳美女表示，仍必須視個案的具體醫療情況，由於過去沒有相關案例，疫情也不斷變化，認定條件可能不同，勞動部近期會再研議。
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