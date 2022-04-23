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疫情延燒易誘發情緒緊張 醫師建議別追著訊息跑

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
疫情延燒，誘發民眾情緒緊張，有人睡不好、食欲消退而求診。記者簡慧珍／攝影
疫情延燒，誘發民眾情緒緊張，有人睡不好、食欲消退而求診。記者簡慧珍／攝影

本土新冠肺炎確診病例人數每天創新高，誘發民眾緊張情緒，門診人數沒增加，居家視訊看病次數上升。衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源今表示，疫情起起伏伏，多數民眾耐受度提高，但不免憂慮被居隔造成生活不便，保健之道唯有睡眠充足、維持運動習慣的律規生活，疫情新聞每天看一次就好。

梁孫源說，去年爆發本土疫情，民眾緊張數個月，疫情趨緩到最近又升溫，民眾心情如洗三溫暖，已有應對的態度和生活模式，這波容易緊張的以精神官能症患者居多，出現睡不好、坐安不安，很擔心染疫。

疫情屢創新高讓很多民眾對醫院裹足不前，門診量又下降，目前彰化醫院精神科門診人數平平，視訊看診微幅上升，如果疫情延燒不停，可能視訊看診人數會再增加。

梁孫源又說，衛福部公布染疫者99.5%無症狀或輕症，民眾比較擔心的是被居隔影響正常上班上學和無法外出，保持身體免疫力避免感染才是王道，保健方法仍是均衡飲食、養成運動習慣、充足睡眠，遵照政府防疫指示做好自我保護，疫情新聞選擇收看正確資訊，一天看一次，不要追著看讓壓力升高。

疫情 彰化

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