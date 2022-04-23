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雷雨交加驚恐近13小時 嘉縣市停電2萬戶搶修陸續復電

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
鄉親陳耀東在臉書社團「嘉義之美」，貼仁義潭水庫上拍到超大雨瀑，有如巨浪從天而降。圖／陳耀東提供
鄉親陳耀東在臉書社團「嘉義之美」，貼仁義潭水庫上拍到超大雨瀑，有如巨浪從天而降。圖／陳耀東提供

受遽烈雷雨胞影響，嘉義縣凌晨2點起雷電交加、強風、雷擊、降冰雹，大雨直到下午2點40分結束，驚恐近13小時，台電嘉義區營業處統計，共造成嘉義縣市2萬戶停電，搶修陸續復電，剩下停電400戶，預計傍晚6點復電。

台電說，停電主因雷擊電塔、電桿、樹倒壓壞電線，造成嘉義縣市山海區住家、沿海養殖魚塭，全部2萬戶停電，台電漏夜動員大批人力搶修，搶修到下午3點多，還有400戶未復電。

縣府水利處說，以沿海布袋鎮岑海里、新民里淹水逾20公分以上嚴重，餘多處道路積水，積淹水隨雨勢減緩，中午陸續消退。

凌晨起的雷雨胞旺盛氣流，部分民眾拍到雨瀑、風起雲湧驚人景象，阿管理番路隙頂二延平步道攝影機，拍到大雨瀑景觀，還有人在臉書社團「嘉義之美」，貼仁義潭水庫上拍到超大雨瀑，

嘉義氣象站說，降雨到下午2點40分結束，降雨量累計最多太保市168毫米，其次布袋163.5毫米，逾100毫米的有朴子、東石、義竹、鹿草、民雄、六腳、竹崎與水上等鄉鎮，達到大雨等級，下冰雹有水上、中埔、竹崎鄉及嘉義市，時間約在清晨7點半到8點，半小時到40分鐘。

嘉義 停電 台電

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