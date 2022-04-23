疫情嚴峻 金車噶瑪蘭酒廠即日起暫停開放

台灣少子化「生不如死」現象愈演愈烈，許多縣市都因人口出走或減少，面臨議員席次減少，甚至連縣市副首長人數也跟著減，但都沒有屏東縣來得嚴重。屏東人口數連續20年下滑，今年3月底人口數80萬1914人，若在5月底跌落80萬大關，下屆議員席次將從55席變成43席，一下子少掉12席。但反觀縣內原住民鄉人口數竟連10年正成長，10年來增加率5.95%，原鄉的互助文化提供了解答。

2022-04-23 14:17