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疫情嚴峻 金車噶瑪蘭酒廠即日起暫停開放
因應「COVID-19肺炎」本土疫情爆發，確診人數屢創新高，位於宜蘭員山的金車噶瑪蘭酒廠正式發出休園公告，自即日起預防性暫停開放，避免造成群聚感染。
因應疫情升溫，金車噶瑪蘭酒廠曾於4月18日發出停止專人導覽與試飲服務公告，僅開放「會議中心」、「酒廠參觀走道」、「酒堡」及戶外區域自由參觀。
不料本土疫情迅速升溫，在短短幾天之內，就再次發出休園公告，決定自即日起預防性暫停開放。
金車噶瑪蘭酒廠是台灣首座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，於2005年正式建廠，2008年推出臺灣首支自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」；歷經2016年擴廠，年產量躍升為1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。
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