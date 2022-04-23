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影／苗栗客家桐花婚禮登場 36對新人浪漫迎向未來
苗栗客家桐花婚禮「桐饗花宴」上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對新人在唯美浪漫的桐花樹下交換誓約，完成人生大事，帶著大家的祝福，攜手迎向未來。苗栗縣政府辦理桐花婚禮今年邁入第17年，迄今已撮合1286對佳偶，在婚禮完成後，縣內桐花祭也將陸續登場，迎來滿山如雪油桐，增添勝景，縣府歡迎遊客把握時機來賞桐。
桐花婚禮由客家八音隊伍帶隊開場，以傳統迎親的古禮帶領新人踏上幸福之路，在優雅琴聲下，由3對銀婚夫妻及小花童引領新人進場，象徵將幸福與無限的愛傳承永恆。新人沿紅毯體驗添燈、幸福闖關、點燭對拜等儀式，現場瀰漫幸福氛圍。
今年桐花婚禮特別邀請歌手戴愛玲為新人獻唱，她以「對的人」、「千年之戀」2首改編版歌曲，祝福新人將對彼此的心意化為一生一世的承諾與幸福。
新人中有對網紅戀人，新娘是「跟著Ruby一起旅行」的Youtube頻道經營者，在工作中與老公結識，因彼此都是客家人，所以希望能參加桐花婚禮，在客家傳統文化的氛圍下完成人生大事；另外還有穿著印尼禮服的新人，展現出客家文化與新住民文化結合後的美麗共融，也有年輕客運車司機與女乘客結緣的良緣，每對佳偶都有令人稱羨的愛情故事。
婚禮活動最後由36對佳偶互換信物，將自己手中不同色彩的瓶沙，共同混成一瓶，象徵「喜結良緣，生命交融」，會場上的氣球也飛向天空，氣氛浪漫。
苗栗縣長徐耀昌指出，桐花婚禮舉辦17年來，累計已有1286對佳偶在桐花樹下完婚，這是客家桐花祭期間最特殊的活動，也是全台最受歡迎的聯合婚禮，2022年有 「喜事成雙」的意涵，目前也正是春遊苗栗好時機，歡迎大家把握時間來苗栗做客遊玩。
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