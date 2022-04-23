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奇美醫學中心、玉山銀行員工眷屬近5百人至黃金海岸淨灘

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
奇美醫學中心院長邱仲慶（中）攜手同仁一同淨灘，讓黃金海岸黃金方舟沙灘美景重現。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心院長邱仲慶（中）攜手同仁一同淨灘，讓黃金海岸黃金方舟沙灘美景重現。圖／奇美醫學中心提供

今年為宣導環境生態綠美化及愛護海洋環境，奇美醫學中心與玉山銀行攜手響應4月22日世界地球日，今天號召475位同仁及眷屬至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘，盼以異業結盟的實際行動，喚起大家對環保環境的重視，為保護地球環境，善盡一份心力。

奇美醫學中心攜手玉山銀行和共同潔淨海灘，檢拾成果琳瑯滿目，包括保麗龍、塑膠、寶特瓶、菸蒂、鋁箔…等廢棄垃圾，其中以菸蒂最多，大大小小共300多公斤，集中後交給環保局清運車輛統一處理，讓黃金海岸黃金方舟一帶恢復原有的美麗樣貌。

根據經濟部能源局「2021年非生產性質行業能源查核年報」顯示，醫院為能源消費用戶的第三名佔比16.09%，在提升民眾健康福祉的同時，也耗用大量能源，舉凡醫療廢棄物、化學藥品、空調、熱能及儀器設備等，對環境汙染、能源浪費及碳排放的影響不容忽略。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫學中心對於綠色生活空間營造及環境保護議題的推動也是不遺餘力，自2020年起連續榮獲「國家企業環保獎」非製造組－第二屆銀級獎及第三屆銅級獎，長期推動綠色醫院，並於每年員工健康促進活動中號召全院同仁參與淨灘、護林、植樹、農產品互惠等活動=.

有鑑於都會區空間土地取得較為不易，今年更以「開枝散葉、生生不息」準備500株台灣原生種樹苗於現場提供雙方企業同仁認養，讓行動深入社區及家園，藉此鼓勵同仁貫徹環境保育，提高綠色意識，以行動守護這片土地及生活環境，善盡企業社會責任。

玉山銀行總經理陳茂欽指出，玉山長期推動環境保育，每年皆會號召志工及顧客共同響應世界地球日舉辦淨灘、淨山或店周清掃活動。今年與奇美醫學中心首度攜手合作環保淨灘活動，奇美與玉山志工偕同眷屬捲起衣袖，清掃海灘垃圾，讓黃金海岸恢復原有的美麗樣貌。

玉山金控積極接軌國際永續發展趨勢，以實際行動落實ESG理念，不僅為臺灣第一家取得科學減碳目標(SBT)審查，有系統、有計畫地朝2050年控制地球變化升溫1.5度C目標邁進，更訂定在2027年前將國內自有大樓改建成綠建築、2030年前國內據點100%使用再生能源、2050年前成為淨零碳排銀行的目標，以實際行動改善氣候變遷問題，邁向永續未來。

奇美醫學中心與玉山銀行合力淨灘，讓黃金海岸黃金方舟沙灘美景重現。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心與玉山銀行合力淨灘，讓黃金海岸黃金方舟沙灘美景重現。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心同仁眷屬合力淨灘，讓黃金海岸黃金方舟沙灘美景重現。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心同仁眷屬合力淨灘，讓黃金海岸黃金方舟沙灘美景重現。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心同仁合力淨灘，讓黃金海岸黃金方舟沙灘美景重現。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心同仁合力淨灘，讓黃金海岸黃金方舟沙灘美景重現。圖／奇美醫學中心提供

玉山 淨灘 世界地球日

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