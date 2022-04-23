2022北海岸時尚藝術季 今晚漁人碼頭登場

今年北海岸時尚藝術季的「時尚藝術季服裝展演」將於今天晚上5點半至7點在淡水漁人碼頭舉行，活動包括浮空投影技術結合廢棄漁網、國際規格時尚大秀及擴增實境AR現身漁港，新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭情人橋暫時僅可通行至橋上管制點，遊客需由木棧道前往活動現場。

新北市響應聯合國「2030永續發展目標」，為達成SDGs中的「保育及永續利用海洋資源」目標，並延續北海岸時尚藝術季推廣海洋保育及永續利用之理念，結合廢棄漁網架設紗幕，應用浮空投影技術在觀眾面前創造虛實交織的3D立體情境，透過服裝秀舉行，向不同領域受眾宣導海洋保育及減少海洋廢棄物汙染之重要性。

今晚漁人碼頭舉行的「2022北海岸時尚藝術季」服裝秀，「針織女王」潘怡良設計師擔任總策展人，與台北城市科技大學學生、伊林模特兒共同打造專業時尚造型。整場走秀首先以藝人、歌手演唱及走秀開場，展現新穎多元設計風格。

活動並應用擴增實境科技，遊客在淡水漁人碼頭及富基漁港，皆可以透過手機觀賞穿著「針織女王」潘怡良之服飾的模特兒，並與其互動拍照，亦聯手淡水魚市與富基魚市推出優惠活動，即日起至5月31日每周六日在淡水魚藏餐廳單筆消費滿8000元或在富基魚市水灘、餐廳單筆消費滿3000元就可以得到限量的「北海岸時尚藝術季」設計t-shirt 1件，如果平日在魚藏餐廳及富基魚市單筆消費滿3000元則贈送碧兒泉奇蹟活源QQ修護安瓶1份。