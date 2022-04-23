「舞動奇肌」動一動 避免肌肉流失

台中榮總灣榮內科暨高齡醫學部門診主任林耘德指出，高齡長輩退休在家，身體逐漸退化衰弱，加上疫情關係減少外出，缺乏運動，都會使肌肉流失情形更加嚴重，甚至形成「肌少症」，對長輩活動及健康都有不利影響。

林耘德表示，除了在飲食中要多攝取動植物蛋白質促進胺基酸合成，並透過日常簡單的小運動來增加肌力，避免肌肉流失，成為肌肉壯壯的健康尖兵，增進抵抗力。

台中榮民總醫院灣橋分院為了強化社區長輩「好肌力」，特於鄰近的竹崎鄉復金社區，辦理「長者舞動奇肌健康體操」活動，由社區健康營造中心護理師及復健科治療師帶動65歲以上長輩，擺動身體大跳協調操、平衡操來訓練肌力，現場志工也協助長輩簡易量測是否有肌少症症狀，並給予增強肌力的衛教指引，活動現場熱鬧滾滾，長輩活力十足。

復健師張家昌在活動中，帶領長輩從基本的大小指變換操開始熱身，接著做手槍蹦蹦操訓練肌肉與大腦協調力，最後進入重頭戲「摸肩摸膝協調操」，趣味的肌肉活動讓阿公阿嬤笑聲連連，紛紛表示，在家都坐著很少活動，今天有復健師帶著運動，感覺神清氣爽，身體都輕鬆起來，非常開心。