影／台鐵五一休假 蘇貞昌籲員工不要和衣食父母作對

台鐵工會將在5月1日休假，交通部長要大家改搭「類火車」，引起社會議論，行政院長蘇貞昌說，台鐵百年需要改革，才能迎來新時代的要求，他呼籲台鐵員工放開心胸，迎向改革，而不是與自己的衣食父母作對。

蘇貞昌今天上午到南投參加中興新村省政資料館重新啟用，蘇貞昌說，台鐵百年來為台灣的公眾運輸、旅客服務做到很好的成績；不過，最近連續發生的重大車禍，受難家屬的痛苦呼籲，整個社會的期待，台鐵已經不能再僵化下去，非改革、非公司化，不能進行相對應的措施，符合社會的期待。

蘇貞昌說，政府已提出承諾跟保證，台鐵員工福利、薪資既有權利不會受影響，也請員工放開心胸，迎向改革，贏回台鐵往年的榮譽，讓台鐵員工走路有風，而不是與自己的衣食父母、台鐵的乘客作對，造成民眾方便作為自己訴求，這樣更不會獲得乘客的諒解、社會的支持。