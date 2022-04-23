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影／解讀新北1001頁 展場開啟觀感城市風貌

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
活動邀請藝人曾寶儀(右)擔任主持人。記者李定宇／攝影
活動邀請藝人曾寶儀(右)擔任主持人。記者李定宇／攝影

一年一度世界閱讀日到來，新北市推出「府中雙城．閱讀新北1001頁」城市閱讀品牌活動，新北市長侯友宜與閱讀大使曾寶儀今於新北市府主展場解讀這座城市，展場除了文字以外，包括聽覺、嗅覺等各式方式呈現體會新北的各種管道，七大主題展區展覽即起至5月1日止。

侯友宜說，翻開新北這本書，城市建築、景觀與人文風景都像是精采豐富文字，一頁頁告訴大家每天發生在這座城市的各種故事。邀請市民一起閱讀「新北」這本大書，不只是聆聽老故事，認識歷史的紋理，也需要不斷的創造新記憶，在新舊的連結下，構築新的城市景象，豐富我們新北市未來生活的藍圖與想像。

文化局長龔雅雯表示，新北城市閱讀活動自2019年起擴大辦理，今年新北閱讀節，結合府中雙城城市品牌，推出全新的城市閱讀願景「府中雙城．閱讀新北 1001頁」，將新北城市美學結合日常生活體驗，從山海與城鄉構成的五條美學廊帶，到街道與巷弄串起的29個鄉鎮，400萬個人口及多元的族群文化，無論是新北市民或是來自各地的人們，都能在新北創造自己的故事，書寫屬於自己的篇章。

「閱讀新北1001頁」主題特展即日起至5月1日止於新北市府大廳展出，透過聽見世界的聲音、眺望城市的天際線、探索生活的紋理、尋覓巷弄的氣息、寫下我們的故事、閱讀元宇宙、以及閱讀的聲音體驗Podcast等七大主題展區，將日常生活轉換為城市展覽，同時結合時下最夯的元宇宙與Podcast，打造科技閱讀體驗區。

另外，4月23日至24日藝文沙龍，邀請部落客等人擔任嘉賓，與民眾近距離分享互動，並結合新北5條美學廊帶與在地特色推出的13條深度文化走讀路線，則將帶大家跟著書的視角旅讀新北城市風貌。

4月23日至5月30日則有「府中雙城」品牌活動，以府中地區為核心，邀請商家、市場、廟宇、文史協會、藝文場館等共同加入，規劃了枋橋風華的古城散策、府中好行店家串聯集章等活動，另因疫情影響，古城獻藝、Chill去林園、初心市集．城市詠唱等活動，辦理時間及內容將視疫情狀況調整。

府中雙城‧閱讀新北1001頁網站：https://www.readnewtaipeicity.com/

展場提供透過氣味了解新北城市風貌。記者李定宇／攝影
展場提供透過氣味了解新北城市風貌。記者李定宇／攝影
「閱讀新北1001頁」主題特展即日起至5月1日止於新北市府大廳展出。記者李定宇／攝影
「閱讀新北1001頁」主題特展即日起至5月1日止於新北市府大廳展出。記者李定宇／攝影

品牌 侯友宜

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