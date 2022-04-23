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雷雨致災嘉縣府啟動智慧科技防災監控 翁章梁手機掌握
受遽烈雷雨胞影響，嘉義縣凌晨起雷電交加、雷擊、降冰雹，造成沿海鄉鎮多處低漥地區積淹水、停電，縣府啟動智慧科技設備應變，縣長翁章梁指示水利處、建設處，運用智慧科技防災設備嚴密監控，不能讓鄉親有水淹入家中之苦及進出之苦。
縣府說，積淹水以布袋鎮、民雄鄉較嚴重，目前小面積淹水都在消退中，建設處、水利處嚴密監控中。跑行程的縣長翁章梁，透過手機智慧科技防災APP，掌握淹水地區，指示各單位提高警覺應變防災。
翁章梁要求特別注意，積淹水有無淹入住家內，整體村落開車及騎摩托車，進出是否有問題？若有以上狀況，要盡全力排除，不能讓鄉親有水淹入家中之苦，以及進出之苦。
嘉縣智慧防汛網上線運作，目前設置244組路面淹水感測器，即時掌握各地區積淹水情形；228台移動式抽水機全數安裝GPS車載機，隨時掌握機組位置及運轉情形。
轄區23座滯洪池安裝水位計，將滯洪池降至最低水位；區域排水安裝42處水位計，掌握水位高度與堤頂相對位置；介接中央氣象局衛星雲圖、雷達迴波圖及70組雨量站，第一時間掌握資訊即時通報，以利提前決策調度，精進防災應變。
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