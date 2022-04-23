雷雨致災嘉縣府啟動智慧科技防災監控 翁章梁手機掌握

受遽烈雷雨胞影響，嘉義縣凌晨起雷電交加、雷擊、降冰雹，造成沿海鄉鎮多處低漥地區積淹水、停電，縣府啟動智慧科技設備應變，縣長翁章梁指示水利處、建設處，運用智慧科技防災設備嚴密監控，不能讓鄉親有水淹入家中之苦及進出之苦。

縣府說，積淹水以布袋鎮、民雄鄉較嚴重，目前小面積淹水都在消退中，建設處、水利處嚴密監控中。跑行程的縣長翁章梁，透過手機智慧科技防災APP，掌握淹水地區，指示各單位提高警覺應變防災。

翁章梁要求特別注意，積淹水有無淹入住家內，整體村落開車及騎摩托車，進出是否有問題？若有以上狀況，要盡全力排除，不能讓鄉親有水淹入家中之苦，以及進出之苦。

嘉縣智慧防汛網上線運作，目前設置244組路面淹水感測器，即時掌握各地區積淹水情形；228台移動式抽水機全數安裝GPS車載機，隨時掌握機組位置及運轉情形。