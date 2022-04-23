緊來！北港藝閣今天最後1天 成績出爐這3閣獲金龍獎

國內唯一的雲林縣北港朝天宮百年藝閣，五天遊街繽紛美麗，只剩今天最後一天，40座藝閣成績出爐，民眾要把握機會觀賞。

藝閣除把民間故事結合花燈藝術搬上花車，車上小朋友裝扮的故事角色人物撒平安糖和遊客互動，深受喜愛，平安又好玩。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，每年北港媽祖出巡，神轎和陣頭遊行2天，延傳百年的真人藝閣遊行5天，今天是最後一晚，繽紛彩麗的藝閣上可愛小孩，裝扮著古老故事人物，丟平安糖和遊客互動更深受喜愛，歡迎大家把握機會來觀賞。

近年丟糖果量變少，許多人改撒文具、花朵、布偶娃娃、衛生紙、菜瓜布、飛機玩具、保健飲品、蔬菜包等五花八門，更有人丟生活實用品掃帚、刷子，甚至有人撒美金，紅包袋裝著一元美鈔，讓遊客十分驚喜。

今年40座藝閣完成評分，造型古今皆有，有的走現代風，以彩光加震撼音樂取勝，有的堅持古傳統工法，每座藝閣都是取材古代神奇故事，聲光俱佳，比賽成績昨晚出，笨港民俗藝術發展協會的「蘭陵王出陣」、共榮里「北港朝天宮媽祖遶境」、菜舖「四海龍王朝聖母」等三座榮獲第一名金龍獎。