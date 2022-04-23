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緊來！北港藝閣今天最後1天 成績出爐這3閣獲金龍獎

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影

國內唯一的雲林縣北港朝天宮百年藝閣，五天遊街繽紛美麗，只剩今天最後一天，40座藝閣成績出爐，民眾要把握機會觀賞。

藝閣除把民間故事結合花燈藝術搬上花車，車上小朋友裝扮的故事角色人物撒平安糖和遊客互動，深受喜愛，平安又好玩。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，每年北港媽祖出巡，神轎和陣頭遊行2天，延傳百年的真人藝閣遊行5天，今天是最後一晚，繽紛彩麗的藝閣上可愛小孩，裝扮著古老故事人物，丟平安糖和遊客互動更深受喜愛，歡迎大家把握機會來觀賞。

近年丟糖果量變少，許多人改撒文具、花朵、布偶娃娃、衛生紙、菜瓜布、飛機玩具、保健飲品、蔬菜包等五花八門，更有人丟生活實用品掃帚、刷子，甚至有人撒美金，紅包袋裝著一元美鈔，讓遊客十分驚喜。

今年40座藝閣完成評分，造型古今皆有，有的走現代風，以彩光加震撼音樂取勝，有的堅持古傳統工法，每座藝閣都是取材古代神奇故事，聲光俱佳，比賽成績昨晚出，笨港民俗藝術發展協會的「蘭陵王出陣」、共榮里「北港朝天宮媽祖遶境」、菜舖「四海龍王朝聖母」等三座榮獲第一名金龍獎。

今天是藝閣遊行最後一天，晚上最精，北港文史人士也加碼演，裝扮御前待衛守護藝閣，仿古劇演出，更有看頭，朝天宮歡迎民眾把握到北港觀賞五光十色媲美迪士尼花車的百年藝閣遊行，感受今古融合為一的工藝藝術之美。

北港文史人士加碼演出，扮演古代御前兵士，守護藝閣。記者蔡維斌／翻攝
北港文史人士加碼演出，扮演古代御前兵士，守護藝閣。記者蔡維斌／翻攝
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港四十三座百年藝閣比賽成績昨晚出爐。記者蔡維斌／翻攝
北港四十三座百年藝閣比賽成績昨晚出爐。記者蔡維斌／翻攝
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣繽紛美麗，深受喜愛，五天遊行剩最後一天，朝天宮歡迎把握機會觀賞。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 衛生紙

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