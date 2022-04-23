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影／玉山罕見降冰雹雷雨 嘉義縣持續大雷雨
中央氣象局說，上午8時43分至9時20分，玉山下冰雹雷雨，近年來實屬罕見。嘉義縣平地也從凌晨2時起雷電交加，伴隨強降雨，氣象局也頻頻更新豪雨特報和大雷雨即時訊息，民眾目擊冰雹有10元硬幣大小。
氣象局針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，示警區域有嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉，台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區。
氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
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