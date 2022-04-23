影／玉山罕見降冰雹雷雨 嘉義縣持續大雷雨

中央氣象局說，上午8時43分至9時20分，玉山下冰雹雷雨，近年來實屬罕見。嘉義縣平地也從凌晨2時起雷電交加，伴隨強降雨，氣象局也頻頻更新豪雨特報和大雷雨即時訊息，民眾目擊冰雹有10元硬幣大小。

氣象局針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，示警區域有嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉，台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區。