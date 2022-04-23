又坍了！中橫落石關原至洛韶封路搶修公路總局籲改道

花蓮山區連日降雨，台8線中橫公路117.4公里關原段落石不斷，公路總局緊急封閉關原至洛韶間（114.6至151.7公里）路段，派人員和機具搶修，因邊坡土石鬆動災害持續，加上山區還在下雨，暫時難以預估通車時間，太魯閣工務段呼籲用路人改道通行。

關原路段邊坡原本就不穩，屬於長期邊坡災害搶修工程路段，上月27日受降雨頻繁及地震邊坡坍方，落石量逾千立公尺，之後不時坍方，公路總局持續搶修，且每天傍晚5時到隔天清晨7時，實施關原至洛韶預警性封路。

公路總局四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華說，昨天起工區雨勢不斷，今天清晨117k+320、+350及+380，工區共3處持續落石，坍方數量各約300立方公尺，落石持續不斷。工務段人員和機具趕到現場監看守視，在邊坡較穩定後，清晨6時展開搶修，但只能利用落石稍歇時趕快清理，因邊坡土石鬆動仍有繼續向上抽坍潛勢，影響搶修進度。

陳麗華說，根據氣象局預測，下午山區還會有持續的短時強降雨，落石災害可能還會持續，暫時難以估算搶通時間。對於災害阻斷造成交通不便，希望用路人諒解，但還是要把安全擺第一，呼籲民眾改道通行。