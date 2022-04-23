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嘉義縣豪雨特報、雲林至台南大雨 注意雷擊強風

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。本報資料照
中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。本報資料照

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時45分。

大雷雨即時訊息示警區域有嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉，台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區。

慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水。

路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。

氣象局說，由於南來水氣增多，大氣暖濕不穩定，西半部地區及澎、金、馬有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區亦有局部短暫陣雨，戶外活動建議攜帶雨具。

氣溫方面，由於偏南風影響，白天各地溫暖潮濕，西半部高溫可達31、32度，東半部也有28、29度；而早晚各地低溫大約在22到24度。

今天西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊；台中以北、東部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海活動注意安全。

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站

氣象局 豪雨 蘭嶼

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