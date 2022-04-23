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致災雷雨釀淹水 嘉縣沿海雷擊電桿電塔逾千戶停電搶修
受劇烈雷雨胞影響，嘉義縣凌晨2點起雷電交加、雷擊、降冰雹，造成沿海鄉鎮多處低漥地區積淹水，雷擊電塔、電桿，造成逾千戶住家、養殖戶停電，台電漏夜動員大批人力搶修，到上午9點半，還有900戶未復電。
台電嘉義區營業處，雷擊電塔、電桿，造成礙子損壞停電，共有布袋鎮新塭、東石鄉、義竹鄉、朴子市、六腳鄉等逾千戶停電，到上午9點半，還剩900戶停電，利用雨停無雷電搶修，下午就可全部搶修復電，無預警停電，停電養殖戶擔心魚蝦受災，趕緊啟動柴油發電機打水增水上氧氣。
另，累積雨量破百的太保市，太保國小校園淹水上午校慶活動喊停，春珠里因原做滯洪魚塭填土失去功能，造成淹水，市公所通報縣府抽水。
民眾反映，縣治附近道路積水，四線道變兩線道，抱怨縣府相關單位路面淹水，未拉警示線提醒用路人改道？為什麼路面會積水，應檢討加緊治水改善，是否排水孔被樹葉樹枝堵住，梅雨季快來了，縣府應儘速清理。
水利處派人上班應變，處理積淹水；今天媽祖誕辰，上午縣長翁章梁參加朴子市配天宮、民雄鄉慶誠宮天上聖母聖誕千秋祭典。中央氣象局針對南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時。慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪、河水暴漲，以及低能見度。
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