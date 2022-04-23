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HELLO KITTY熱氣球現身！布農射耳祭饒慶鈴籲做好防疫

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
饒慶鈴在臉書貼文，今天射耳祭升起HELLO KITTY熱氣球，呼籲做好防疫。記者卜敏正／翻攝。
饒慶鈴在臉書貼文，今天射耳祭升起HELLO KITTY熱氣球，呼籲做好防疫。記者卜敏正／翻攝。

台東縣延平鄉布農族射耳祭活動今天起跑，原訂二天的活動，開放遊客體驗布農童玩闖關，因近日疫情延燒，為保障地方居民健康安全，體驗活動不對外開放，僅提供鄉民體驗，國民黨主席朱立倫、台東縣長饒慶鈴今受邀到訪，主辦單位並在今天上午升起穿布農族傳統服飾的HELLO KITTY熱氣球

饒慶鈴今天上午參加射耳祭活動前，已在臉書貼出HELLO KITTY熱氣球照片，並貼文說明，台東昨迫下過暴雨，今天清晨天空特別透亮，今天清晨延平鄉射耳祭，HELLO KITTY熱氣球首度現身，她也提醒疫情逐漸升溫，呼籲全民勤洗手、戴口罩，也期待疫情趨緩，歡迎遊客一起到台東旅遊。

台東縣延平鄉布農族射耳祭活動今天起跑。記者卜敏正／攝影。
台東縣延平鄉布農族射耳祭活動今天起跑。記者卜敏正／攝影。
饒慶鈴在臉書貼文，今天射耳祭升起HELLO KITTY熱氣球，共同呼籲做好防疫。。記者卜敏正／翻攝
饒慶鈴在臉書貼文，今天射耳祭升起HELLO KITTY熱氣球，共同呼籲做好防疫。。記者卜敏正／翻攝
台東縣延平鄉布農族射耳祭活動今天起跑。記者卜敏正／攝影
台東縣延平鄉布農族射耳祭活動今天起跑。記者卜敏正／攝影
國民黨主席朱立倫（中）、台東縣長饒慶鈴（左）今受邀參加射耳祭活動。記者卜敏正／攝影
國民黨主席朱立倫（中）、台東縣長饒慶鈴（左）今受邀參加射耳祭活動。記者卜敏正／攝影

台東 疫情 熱氣球 布農族 Hello Kitty

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