雷雨交加夜嘉義縣沿海布袋鎮岑海里淹水 民怨無抽水站

受鋒面前緣雷雨胞影響，嘉義縣凌晨2點雷電加交降大雨，累計到上午8點逾百毫米，造成布袋鎮岑海里淹水，里長翁億穎漏夜帶里民及鎮公所，啟動抽水機不停抽水，雨下不停，積水還未消退，民怨無抽水站。

翁穎億說，大雨下不停，高跟鞋後方堤防抽水站工程拖延，至今未施工，遇大雨淹水只能用抽水機抽水，來不及消退，希望增加抽水機，加快抽水站工程。

緲府水利處長林谷樺說，抽水站因預算不足，辦追加預算後發包，預定明年汛期前完工，岑海里積水平均22公分，動用抽水機抽水，會適時增加抽水機，岑海里因地層下陷內水不易排水，造成淹水。