影／雷雨胞旺盛！嘉義縣水上鄉下冰雹大雨 民眾驚呼連連

西南部受強對流發展影響，凌晨2點起雷電交加伴隨強降雨，嘉義縣市大雨不停，臉書粉專「綠豆嘉義人」PO出影片，直擊水上鄉民生村降下冰雹，粗大的冰雹不斷落下，敲打鐵皮屋頂發出巨大聲響，民眾驚呼「超大顆！」

水上鄉議員林緗亭說，凌晨雷電交加，下大雨、降冰雹，提醒大家小心防災；臉書粉專「綠豆嘉義人」PO照片、影片說，水上鄉民生村早上降下冰雹。

網友紛紛回報「竹崎也下」、「後庄也有」、「嘉義市區也下冰雹」、「民雄也是！」更有網友直呼「真的超大顆」、「像做颱風一樣，好可怕」、「誇張，快被嚇死」、「吃冰了，High起來！」