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影／雷雨胞旺盛！嘉義縣水上鄉下冰雹大雨 民眾驚呼連連
西南部受強對流發展影響，凌晨2點起雷電交加伴隨強降雨，嘉義縣市大雨不停，臉書粉專「綠豆嘉義人」PO出影片，直擊水上鄉民生村降下冰雹，粗大的冰雹不斷落下，敲打鐵皮屋頂發出巨大聲響，民眾驚呼「超大顆！」
水上鄉議員林緗亭說，凌晨雷電交加，下大雨、降冰雹，提醒大家小心防災；臉書粉專「綠豆嘉義人」PO照片、影片說，水上鄉民生村早上降下冰雹。
網友紛紛回報「竹崎也下」、「後庄也有」、「嘉義市區也下冰雹」、「民雄也是！」更有網友直呼「真的超大顆」、「像做颱風一樣，好可怕」、「誇張，快被嚇死」、「吃冰了，High起來！」
中央氣象局早上針對嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，表示旺盛發展的對流時常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風或伴隨冰雹發生，提醒民眾注意。嘉義氣象站說，雷雨胞旺盛，累計降雨逾百毫米。
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