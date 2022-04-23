快訊

中南部7縣市大雨特報 吳德榮：下周高溫上看36度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣豪雨、中南部6縣市大雨 注意雷擊及強陣風

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，台中至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，台中至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，台中至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局針對嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續至上午9時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。冰雹影響人車安全。

中央氣象局說，今天水氣增多，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨。

明天至下周二水氣減少，午後降雨的範圍及時間亦減少，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部沿海地區有不定時的局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區亦有局部短暫陣雨。

下周三鋒面位於北部海面，天氣較不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；北台灣雲量增多，高溫略降。

下周四、下周五鋒面遠離，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

周日至下周二金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。

氣象局 金門 豪雨

延伸閱讀

雲嘉南大雷雨 吳德榮：下周高溫上看36度

新竹至台中較強對流雲系發展 注意瞬間大雨雷擊

鋒面通過 苗栗以北7縣市大雨特報、注意雷擊及強陣風

10縣市大雨特報 注意瞬間大雨雷擊及強陣風

相關新聞

台鐵五一運能缺口 類火車台北到台東至少7小時

台灣鐵路工會發動「五一勞動節不加班」行動，估將衝擊卅五點八萬人次。交通部昨天公布應變計畫，除協調高鐵、客運外，還將出動以...

737風雲錄／過往類似東航的垂直式墜機 能否推測出失事原因？

3月21日，中國大陸東方航空B-1791號737-800客機，在執行昆明到廣州的MU5735航班時，墜毀於廣西山區，全機132人死亡。事發後東航與子公司上海航空，停飛223架同型機，直到4月17日才恢復派遣，但仍規定2名駕駛都是正機師，且不飛高難度機場，也不攜帶危險貨物。至於空難的原因，目前仍是一團迷霧。

嘉義縣豪雨、中南部6縣市大雨 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，台中至高雄地區有局部大雨發生的機...

雲嘉南大雷雨 吳德榮：下周高溫上看36度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣西南部有強對流發展，伴隨強降水回波及閃電...

台東南迴時雨量破百 土石流沖台9線 公路總局連夜搶通

受旺盛對流雲系影響，台東南迴地區昨晚下超大雷雨，時雨量破百，多良車站邊坡道路，大水一路夾帶土石流沖入台9公路上，造成南下...

台鐵五一不加班／疏運不全面 恐致久候、抱怨

台鐵工會五一不加班，交通應變計畫昨出爐，不過台灣鐵道暨國土規劃學會直言，現行疏運計畫仍不夠全面，恐會出現抱怨與久候等情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。