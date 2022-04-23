嘉義縣豪雨、中南部6縣市大雨 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，台中至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局針對嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續至上午9時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。冰雹影響人車安全。

中央氣象局說，今天水氣增多，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨。

明天至下周二水氣減少，午後降雨的範圍及時間亦減少，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部沿海地區有不定時的局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區亦有局部短暫陣雨。

下周三鋒面位於北部海面，天氣較不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；北台灣雲量增多，高溫略降。

下周四、下周五鋒面遠離，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

周日至下周二金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。