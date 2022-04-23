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中南部7縣市大雨特報 吳德榮：下周高溫上看36度

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雲嘉南大雷雨 吳德榮：下周高溫上看36度

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天低層水氣多，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨。本報資料照片
今天低層水氣多，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣西南部有強對流發展，伴隨強降水回波及閃電，嘉、南、高降雨已達大雨標準；馬祖有濃霧。

中央氣象局針對雲林縣、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時30分。氣象局也發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中至高雄地區7縣市有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

吳德榮說，今天低層水氣多，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨。不降雨時、天氣悶熱。北部21至31度，中部20至32度，南部21至33度，東部21至31度。

明天低層水氣略減少，大氣仍不穩定，各地晴午後多雲暖如夏，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，下周一、周二及下周四低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率；北部高溫多在32、33度，南部34至36度之間。

下周三及周五低層水氣增多，大氣不穩定，局部地區偶有短暫陣雨的機率，午後發生雷雨的機率高於其他時間，高溫微降1、2度，仍偏熱。

吳德榮說，各國如歐、美、加模式，持續模擬期末27日起5月1日，在南海有熱帶擾動發展，並有在南海向東北緩慢迴轉的趨勢；菲律賓東方海域則另有1個熱帶擾動發展。由於理論限制，不同模式5至10天之後的模擬，熱帶擾動的位置、強度及動向，皆存有顯著差異，並不令人意外。

他表示，下周將有1至2個熱帶擾動發展，是可參考的，但若進一步分析其路徑及可能對台灣的影響，則不確定性太大了，無需操之過急，再多觀察幾天。

氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中至高雄地區7縣市有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 圖／取自氣象局網站
氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中至高雄地區7縣市有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 圖／取自氣象局網站

吳德榮 南海 氣象局

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