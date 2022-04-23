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台東南迴時雨量破百 土石流沖台9線 公路總局連夜搶通

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
公路總局也從太麻里及大武派出大、小山貓（鏟土車）各一輛，前往多良連夜清除路障，才在今天淩晨2點將土石清除完畢，恢復南下車道通行。記者尤聰光／攝影
公路總局也從太麻里及大武派出大、小山貓（鏟土車）各一輛，前往多良連夜清除路障，才在今天淩晨2點將土石清除完畢，恢復南下車道通行。記者尤聰光／攝影

受旺盛對流雲系影響，台東南迴地區昨晚下超大雷雨，時雨量破百，多良車站邊坡道路，大水一路夾帶土石流沖入台9公路上，造成南下2線車道受阻，警方獲報緊急設三角錐及拉封鎖線交管，公路總局即派機具搶修，於今天淩晨2點搶通，恢復通行。

昨晚這場大雷雨來的又急又猛，南迴地區從晚間7點開始下大雨，還伴隨轟隆雷聲，雨勢短短3個小時就破百，愛國浦分校超過163毫米。而超大雨勢，讓通往多良車站的邊坡道路，被雨水夾帶土石流沖刷，更一路沖入下方台9線公路，土石掩埋南下2線車道。

警方晚間9點接獲通報，即派多良和金崙派出所警力趕抵現場，設置三角錐及封鎖線管制交通，公路總局也從太麻里及大武派出大、小山貓（鏟土車）各一輛，前往多良清除路障。2輛鏟土車花了近2個小時，才將土石清除完畢，恢復南下車道通行。

不過，由於持續下間歇雨，警方提醒用路人，行經南迴公路，注意車前和邊坡狀況，並減速慢行，避免發生意外。

台東南迴地區昨晚下超大雷雨，時雨量破百，多良車站邊坡道路，大水一路夾帶土石流沖入台9公路上，造成南下2線車道受阻，警方獲報緊急設三角錐及拉封鎖線交管。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區昨晚下超大雷雨，時雨量破百，多良車站邊坡道路，大水一路夾帶土石流沖入台9公路上，造成南下2線車道受阻，警方獲報緊急設三角錐及拉封鎖線交管。記者尤聰光／攝影

多良 車道 大雷雨 土石流

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