兩週就從70→61公斤 韓網紅傳授怎麼吃讓胃變小

許多現代人有肥胖的困擾，而想要維持健康與身材，就無可避免需要控制飲食才行。近來有位韓國網紅以自身為範例，教導大家如何靠吃得健康來達成減重目標。

根據日本媒體「beauty news tokyo」報導，youtube頻道將近有70萬訂閱的韓國網紅「Yum」，曾經靠著飲食的控管，在兩星期內從70公斤降到61公斤。在這兩週期間，要盡量避免米飯、麵包等主食，而改以蕃薯或香蕉之類的食物，作為碳水化合物的主要來源。

如果在正餐外的時間覺得肚子餓，可以吃點沙拉、水果或喝牛奶等等來果腹。不過沙拉醬要選用無油脂的類型，避免攝取過多脂肪。這樣的飲食持續三天之後，胃袋就會自然縮小，使得食量減少，體重出現明顯下降。不過等到身體習慣後，體重下滑的速率就會減緩。

如果要恢復本來的飲食習慣，則最好一邊紀錄體重的變化，一邊適當調整飲食的量。否則稍有不慎，就可能出現復胖情形，不只讓努力前功盡棄之外，對身體也有不良的影響。畢竟健康才是最重要的，無論採取什麼樣的飲食調整，務必都要考量當下的狀況，才不會瘦不下來還傷身。