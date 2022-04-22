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台鐵五一不加班勢在必行 學者籲當天能不搭火車就不搭

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
交通部今天提出「因應台鐵五一勞動節不加班交通應變計畫」。記者林澔一/攝影
交通部今天提出「因應台鐵五一勞動節不加班交通應變計畫」。記者林澔一/攝影

台灣鐵路工會發動「五一勞動節不加班」，將衝擊當日旅運。台鐵統計當日訂票張數1.3萬餘張，約有35.8萬人次需求，已協調高鐵、國道客運、「類火車」（遊覽車）等補足。消基會交通委員會召集人李克聰表示，台鐵五一不加班看來勢在必行，他建議消費者除非逼不得已，當天才搭台鐵，否則5月1日能不搭火車就不搭。

根據交通部提出的計畫，城際部分利用高鐵及國道客運，區域運輸以一般公路客運、市區客運及都會捷運系統替代，另開十條類火車臨時客運路線。區域小站則以租賃九人座、租賃車協助。

李克聰說，類火車看來也不是個好方法，搭車、等候時間可能過長，會讓當天行程有很大的變數，如果一定要搭類火車，也必須做好心理準備。

以台北、基隆通勤通學族來說，李克聰建議，盡量搭快捷公車取代，如果是西部民眾，可以選擇價格差不多的國道客運取代。

成大交管系主任鄭永祥表示，交通部目前所提出的公路替代計畫應可以滿足5月1日勞動節運量，但是替代計畫中公路客運的服務水準如行車時間、候車環境以及準點性等，跟軌道運輸系統服務水準應該會有落差，對旅客仍會有有衝擊跟影響。

鄭永祥表示，勞動節若是有家裡長輩、孕婦或是小朋友要ㄧ起出行，可能在轉乘上會有一些困難，不過隨著近期疫情越來越嚴峻，出遊運量或許不會那麼多，所受到的衝擊就會減緩。替代計畫因增加公路客運運輸服務所衍生的車流，加上休假的出遊車流，整體道路服務水準可能也會受到影響。

國道客運 台鐵 勞動節

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