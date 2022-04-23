賞螢秘境地圖導覽 全台螢火蟲最多的地方就在這！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「螢火蟲」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大賞螢景點。

四月、五月是螢火蟲繁殖出沒的季節，每年皆吸引不少民眾投身戶外，想要一睹大自然帶來的浪漫美景。只有在沒有光害、污染的生態環境中，才能看到漫天飛舞的螢火蟲群在黑夜中綻放微光，以下整理出網友們熱議的賞螢地點，趕快收藏起來吧！

螢火蟲季主題活動陸續登場 高雄市長大推那瑪夏「一生必看美景」

觀察網友們對螢火蟲景點的相關討論，可發現「阿里山」的聲量尤其突出，其作為國內重要的自然生態保育地區，就有報導指出在阿里山轄區內的螢火蟲種類有高達42種，約佔全台的三分之二，更被譽為是「螢火蟲的最佳寶庫」，推薦如「螢火蟲大爆發！幾乎每個聚落跟民宿都有賞螢祕境」、「有首創的無障礙賞螢步道」等。

網友熱議6大賞螢景點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

位於高雄的「那瑪夏賞螢步道」同樣擁有高人氣，在日前推出的螢火蟲季活動「螢光遊戲」就吸引不少網友關注，在討論區上紛紛請益「那瑪夏的專案專車推嗎」、「請教那瑪夏的路況跟人潮」等，且加上市長陳其邁與當地觀光局的宣傳加持，那瑪夏成功奪取聲量第二名；另外「日月潭」推出的套裝深度遊程結合生態探索、手作DIY、部落巡禮等多元活動，除了賞螢外還能從白天玩到黑夜，因此吸引不少遊客前往，網推「適合全家老少攜手同遊！」。

除此之外，位於台南「梅嶺」的伍龍步道向來就是熱門的賞螢景點之一，沿途的登山路徑也給民眾帶來不少樂趣，說道「真的要走到土地公廟那才會看到大量螢火蟲」、「螢火蟲會陸續出現，一路走下山都有喔」，推薦給喜歡爬山、腳力好的人；而「彬林溪森林生態園區」則以夏季特有的「高山紋螢」最為知名，是少數能在夏季看到成群螢火蟲飛舞盛況的賞螢秘境，加上常在社群上以漂亮風景照吸引粉絲互動，因此成為網友高度關注的賞螢景點之一。

除了疫情考量外，在觀賞螢火蟲時也有許多注意事項與原則，若日後有賞螢的行程規劃，不妨多留意當地的相關指引，保護自己的安全之餘，也要避免打擾到螢火蟲的棲息。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》