節能減碳怎麼做？ 網友熱議5招都在這

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「節能減碳方法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友最經常討論到的節能減碳方法。

每年的4月22日是世界地球日，總是有許多不同的宣傳活動提醒大家環保的重要性。然而，環保或節能減碳不僅是一天的任務，而是一項進行式，現在就來看看有什麼是我們能做的吧！

洗澡水用途多多別浪費 環保餐具組成基本配備

日常節能減碳5大招網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

近年來，隨著環保意識抬頭，節能減碳成為保護環境的一大關鍵。觀察網友留言發現，資源「節約」是最常受到討論的，網友也紛紛分享自己的經驗，如「每次洗澡前等熱水的那部分，就可以收集來澆花、沖馬桶」、「我出遠門就會把插頭拔掉」等；另外還有人提到在購買家電時，可以選購有省電、省水等「環保標章」的產品，在愛地球的同時也能享有優惠價格及補助。

除了資源節約外，「再利用」也是話題討論的一大重點，如「做好資源回收」也是節能減碳的好方法之一，減少垃圾焚化產生的能源消耗的同時，也能將「垃圾變黃金」，網友就說「我會把餐盒洗乾淨再回收，還能省空間」、「雖然麻煩，但花點時間分類，對清潔人員跟地球都好」等。再者，「減少一次性產品」則是更為直接的方法，許多人就提到「杯套加鐵吸管已經是基本配備了」、「盡量不拿塑膠袋，包包裡都有自備布袋」，表示希望能盡自己微小的心力，來愛護地球。

除了日常生活外，「栽種綠植」也是一個節能減碳的方法，像是有許多政治人物在植樹節（3月22日）當天，利用自身影響力帶動民眾參與，吸引網友們紛紛讚賞，並表示自己會「更加關心自然環境」，希望能前人種樹，後人乘涼，提供更好的環境給下一代。

節能減碳不僅僅是政府、企業的責任，而是身處於地球村的每個人都責無旁貸的，如果不知道從何下手，不妨參考網友的經驗分享，每天做一點，積沙成塔，一起守護地球環境。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》