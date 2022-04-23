室內綠化正流行 熱門觀葉植物都在這！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「觀葉植物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的觀葉植物品種與購買通路。

觀葉植物葉面寬大，除了與空氣接觸面積較廣，淨化空氣效果良好，也因為造型、顏色多變，成為疫情間不少人身心靈的寄託，近幾年許多民眾會買來放在辦公室或家中悉心呵護，讓療癒可愛的觀葉植物愈趨熱門。不過觀葉植物的種類繁多，又該如何選擇呢？

「龜背芋」耐陰特點最受歡迎 「虎皮蘭」頑強生命力根本外星人

網路討論熱門觀葉植物TOP5。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友討論發現，聲量最高的觀葉植物是「龜背芋」與「鹿角蕨」，網友紛紛對於它們特殊的外型感到驚奇，像是「每次看（龜背芋）洞洞都覺得有種魔力」、「（鹿角蕨）猛一看好像觸手」等。除了造型獨特外，照顧方便也成為討論焦點之一，如「耐陰很適合台灣的氣候」、「在辦公室隨便放都能養」，因而受到許多網友的喜愛。

另外，若是新手想入門觀葉植物，除了上述的兩種，也可以從具有頑強生命力的「虎皮蘭」開始，有網友就說「虎皮蘭不太挑土的，土質透氣疏鬆就好了」、「我同事的放在飲料杯裡，只是偶爾澆水，沒土活一年都還好好的」，讓網友讚嘆「是外星人吧」！

如果是喜歡豐富色彩的民眾，可以考慮入手「彩葉芋」，就有網友分享心得「超美的，而且葉子的表現很多樣」、「買了一株三色的，顏色分佈的都很隨意」，令網友直呼非常的特別與神奇。而「觀音蓮」相較於其他觀葉植物，更需要澆水與光照，雖然更要花心力照顧，但討喜的外型引人熱議，如「胖胖的葉片好可愛欸」，也是民眾們喜愛的品種之一。

觀葉植物哪裡買？ 花市、網購各有優缺點

觀葉植物購買通路如何選？ 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

日前，有網友提問：「想了解可以去哪邊購買觀葉植物？」得到許多回應，其中認為「現場購買」比較好的民眾說到「價錢差很多，網購包裝都是成本，現場買最省」、「推建國花市，植株現場看還是比較好」等等，多表示現場買最能了解植物的狀況，並且價格也相對實惠，是CP值較高的選擇。

不過，也有人因為沒有時間親自走一趟花市，而會選擇「網路購物」的形式，並且也分享經驗「網路上蠻多花市少見款的」、「我買過的不只包裝細心，還會附照顧小卡，有問題私訊也會回，體驗很好」。

兩種購買通路都有各自的優缺點，若不知道該選擇哪種觀葉植物，不妨先前往花市或是線上商城逛逛，貨比三家後再行選擇，挑一株最有緣的帶回家，並給它細心照顧，美化室內環境也療癒心靈。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》