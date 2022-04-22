佛光山T-Earth行動 植樹投資我們的星球

4月22日世界地球日，國際佛光會延續「BLIA T-Earth植樹行動」和佛光山及綠色公益基金會，於佛光山森林復育園區舉辦植樹活動；發起「T-Earth植樹行動—把樹種回來」，呼籲民眾「我們只有一個地球。」藉由「綠生活」的植樹行動投資地球，為守護地球注入一股新的綠色力量。

植樹活動因應疫情考量，由佛光山住持心保和尚帶領上百位法師代表，種植台灣大葉喬木原生茶樹、藍花楹及台灣土肉桂等12項植物品種，共逾500株；並以人牆排成「ZERO」圖騰，象徵「零碳排」，以實際行動拋磚引玉，期許號召更多人響應地球日總部（Earth Day Network）今年主題：「投資我們的星球」，為未來種一棵樹，讓它成為一片森林，在地球永續發展。

主辦單位強調，面對氣候變遷自然災害，重視復育森林，搶救危機刻不容緩；為響應聯合國11項SDGs永續目標，率先推動2030淨零碳排，鼓勵大眾致力種樹植林；以「T-Earth森众計畫」進行林地復育行動，讓地球與人類共生共存，世代間永續平等傳承，創造適合人類與環境的繁榮經濟。

心保和尚致詞提到，1970年美國校園發起「環保理念」，是地球日的重要起點。「環保」就是保護生存環境，與人類的生命息息相關，密不可分。如空氣中的碳含量增加，就會影響生存環境，加上全球暖化，造成氣候兩極化，不利人類的生存環境，所以當環保意識抬頭，就表示大眾對地球的覺醒。

心保和尚說，國際佛光會與佛光山在地球日發起植樹活動，不只是力行保護環境，也提升空氣品質，帶動全世界重視環保議題，法師響應植樹救地球理念，與佛光山開山星雲大師提倡的「環保與心保」相應，意義深遠。

綠色公益基金會董事長慧開法師表示，星雲大師提到「人的生命是永續的，唯有永續的世界，才能讓我們有安頓身心之處」，今日所種下的小樹苗，來日便會成為五彩繽紛的森林，所以全球佛光人努力實踐愛護地球，為未來努力植樹是最根本的環境保護行動。

喜馬拉雅自然文明保護協會理事長楊文德提到，靈山森林的復育以台灣特有的大葉種喬木原生茶為核心，且規畫美麗的藍花楹步道，營造多樣性生物的森林樣貌。以喬木為主的複層林結構，吸碳且固碳能力比一般種樹高出許多，在面對氣候變遷威脅下，能減緩兩極化沖擊，為地球的永續森林留下重要的生態平衡。

國際佛光會世界總會副總會長劉招明分享，很歡喜來出坡植樹，全球佛光人響應佛光會愛護地球倡導的活動，如蔬食、植樹，就是希望我們所居住的地球能永續發展。活動中特聘副總會長劉招明及黃明泰為綠色公益基金會顧問，由心保和尚頒發聘書，一同為地球永續共襄盛舉。

出席T-Earth植樹行動的貴賓，包括佛光山退居和尚心培和尚、國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山常務副住持慧傳法師、副住持慧昭法師、文化院院長依空法師、國際佛光會祕書長覺培法師、國際佛光會世界總會副總會長劉招明、陳秋琴伉儷，大洋洲聯誼委員會主任委員蔡素芬、黃明泰伉儷及綠色公益基金會董事楊政達及胡偉杰、執行長戴慶華等，一同以實際行動「投資」地球，用具體植樹救地球的理念，響應「綠行動」計畫，進一步復育地球生態平衡，把樹種回來。

佛光山文化院院長依空法師植樹。圖/人間社記者趙啓超攝

心保和尚表示，法師響應植樹救地球理念，與佛光山開山星雲大師提倡的「環保與心保」相應，意義深遠。圖／人間社記者趙啓超