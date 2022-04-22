籲民眾丟鑰匙給外送員？工會批陳時中不懂外送業

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午在記者會指外送並非送到房間或面交，只是放在門口，若無對講機或管理員，也可以丟鑰匙下樓。對此，全國外送產業工會表示，陳時中對外送業實際工作樣態毫無所悉，在沒有取消現金支付，或註記處理的狀況下，所有外送員都面臨接觸風險。工會建議應成立「外送防疫國家隊」，召募自願承擔風險協作的外送員，佩給完善防護與防疫津貼，專門配送居家隔離、確診居家照護者，甚至可配合醫療院所配送藥品。

全國外送產業工會指出，目前消費者從外送平台訂購外送，可選用信用卡與現金訂單，以現金支付的確診者、隔離者訂餐時，勢必會開門交付款項與外送員接觸，只要外送平台不停止現金單支付功能，外送員收付現金時勢必會面臨高接觸風險，但是，若平台全面停止現金支付功能，沒有信用卡或刷卡功能金融卡的民眾，就無法被照顧到。

此外，工會說，確診者或居家隔離者訂購外送，目前並無法註記，也沒有專案處理，外送員無法自由選擇訂單，在這樣的狀況下，等於所有外送員都面臨接觸風險。

工會還說，陳時中在記者會上提及公寓電鈴壞掉、對講機壞掉等問題，確實也是公寓住宅常見的狀況，甚至有些根本沒有裝設相關設備，「這可不是從樓上丟鑰匙就可以解決的麻煩。」

全國外送產業工會表示，只要外送員確診，以一天取送25至50單計算，至少會有50到100個接觸點，負面影響恐怕國家難以承受，更不要說許多外送員家裡有老有小，也有無法施打疫苗的幼兒，要是在外工作的外送員把病毒帶回家傳遞給家人，這樣的悲劇誰也不願意見到。

對此，工會建議，不要強迫所有外送員上陣取送高風險訂單，應由國家出面召集一批自願承擔風險的外送員，肩負此防疫重責大任，國家也應該給予這批勇士更完善的裝備與防疫津貼，若機制完善，未來在流行高峰期時也可以此機制協助政府配送防疫物資或藥品到家戶，一舉數得。