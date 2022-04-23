「一覺到天亮」只是都市傳說? 物理治療師解析「夜夜好眠」全攻略

不管什麼原因，如果昨晚睡得不好，今天應該不會過得太好。現代人生活節奏快速，工作壓力大、加上缺乏運動，容易造成睡眠品質不佳。如何讓自己一夜好眠，隔天起床精神奕奕？提升睡眠品質是必要的關鍵。

▲現代人生活節奏快速、壓力大，容易造成睡眠品質不佳。 圖／123RF提供

側睡、正躺、趴睡，哪個姿勢比較好睡？許多人以為，睡姿會影響睡眠品質，其實是一種迷思。物理治療師黃昭程表示，我們沒有辦法掌控自己睡著以後的姿勢，只能藉著改善外在環境、寢具、剛入睡的睡姿，來提升睡眠品質。「以物理治療的角度來說，睡覺時首要注意的，就是能不能放鬆身體，身體放鬆了，才能一覺到天亮，同時促進生理自然修復。」

▲枕頭要能貼合頸部曲線並給予支撐，才能讓脖子完全放鬆。 圖／聯合線上影音擷取

有些人認為枕頭高一點比較好睡，殊不知「高枕無憂」換來的代價是隔天醒來「腰痠背痛」，選擇枕頭要能貼合頸部曲線並給予支撐，讓頸部、肩膀保持在水平線上，讓脖子得到完全的放鬆。

至於挑選床墊要注意哪些眉角？黃昭程指出，挑選床墊時可以從「床墊軟硬」、「床墊大小」、「床墊高度」3個面向來考量：

【挑選床墊攻略1】床墊軟硬這樣測人體脊椎有自然的弧度，理想的床墊應該像一雙大手，可以完全支撐住脊椎。正躺在床上時，手往後插進床墊和脊椎部位之間的縫隙中，可以感覺到有一點點壓力，又不至於完全插不進去，這就是軟硬適中的床墊。

▲把手插進床墊和脊椎部位之間的縫隙，可測試床墊的軟硬度。 圖／聯合線上影音擷取

【挑選床墊攻略2】床墊大小適中才有助放鬆理想的床墊大小，應是正躺在床上，雙手大字向兩側張開，還有空間可稍微伸展。

▲躺在床上雙手要能大字伸展，才是適當的床墊大小。 圖／聯合線上影音擷取

【挑選床墊攻略3】床墊高度應以膝蓋呈直角，腳可以踏地為佳坐在床墊上時，腳可以輕鬆踏到地面，身體和大腿的曲線呈90度到110度，這樣的床墊高度最適中。

▲每個人的身高體型不同，適合的床墊也不同，選購時一定要親身試躺。 圖／聯合線上影音擷取

除此之外，挑選床墊最重要的，就是一定要親身試躺，不能僅靠網路評價就貿然下單。「因為最終決定床墊是否適合的，是你的身體，而不僅是你的大腦。」黃昭程提醒消費者。

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▲宜得利T-FLUM系列床墊軟硬適中、價格親民，適合學生和外宿族。 圖／聯合線上影音擷取

外宿族的夢幻床墊學生和外宿族群可參考宜得利 T-FLUM 系列床墊，使用高密度泡棉，軟硬適中舒適透氣，輕鬆掃除一整天的疲勞。雙面設計表層，夏天可使用涼感材質節省冷氣費，另一面是四季恆溫材質，確保四季舒適度一致。價格親民容易入手，讓小資族用少少的預算就能換來每天好眠。

▲N-SLEEP Comfort系列新式微型獨立筒床墊睡起來蓬鬆舒適，支撐性佳。 圖／聯合線上影音擷取

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▲熱銷款DUAL POCKET HG雙層獨立筒彈簧床墊適合習慣睡硬床的朋友。 圖／聯合線上影音擷取

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▲宜得利提供廢棄家具免費協助下樓，現在下載宜得利APP可享好康回饋。 圖／聯合線上影音擷取

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