忽視熟齡期恐影響一輩子！6成女性憂「熟齡期之亂」

曹蘭50後、侯麗芳70後依然青春美麗 當自己的女主角 好氣色祕密曝光 線索就在「關鍵營養」

曹蘭、侯麗芳代言熟齡保健品牌－芙婷寶，呼籲認明官方雷射標避免買到仿冒假貨。 圖／芙婷寶 提供

《本日訊》女性45歲後的熟齡期是必經階段，根據BabyHome寶貝家庭親子網調查，近6成媽媽憂心「熟齡期之亂」，最不想面對「失眠、睡不好影響情緒和健康。」「媽祖」侯麗芳70後依然保養有術、「主持一姐」曹蘭身為50後女性代表，她們不但氣色好還能每日睡到自然醒，兩人的心機撇步曝光，線索就在「關鍵營養補充」，幫助她們從容應對熟齡嶄新人生。

焦慮、易怒、失眠，恐熟齡期惹禍你睡得好嗎？有多久沒「睡到自然醒」了？據BabyHome調查近三成女性自覺「年紀越大越難入睡、淺眠、失眠」，更有近六成擔心熟齡期「失眠、睡不好影響情緒和健康」，可見「熟齡期之亂」已成為女性共同的關注話題。熟齡期是自然生理現象，因荷爾蒙改變造成的普遍症狀包括發熱、潮紅、盜汗、失眠、易怒等，甚至可能造成情緒低落影響生活，若未自覺而嚴重到憂鬱症且未尋求治療，恐影響一輩子。

曹蘭近年晉升「50後新鮮人」，很多朋友許久沒見到她，都驚訝「怎麼看起來都沒變？」連小禎日前在節目上聽到曹蘭已超過50歲，也驚呼「妳也保養得太好了吧！」另一位資深藝人侯麗芳70後仍熱愛舞台，美麗又有活力的她外表完全看不出任何痕跡，她說保養身體讓自己快樂地度過熟齡期，是最幸福的事！而侯麗芳和曹蘭容光煥發超凍齡的祕方，除了適當的飲食和運動外，還會補充青春補給品「芙婷寶」來養生。

曹蘭50後、侯麗芳70後生活快樂簡單，當自己的女主角人生到了50後，曹蘭崇尚生活簡單，不求賺大錢、每天過得快樂最重要，沒有被年齡打敗的她說：「這幾年，我都持續的補充芙婷寶青春元素，不但睡得好、氣色好，連情緒都變得很開朗正面！而且我每次說出自己的年齡時，都能帶著驕傲的口吻。」面對熟齡期最常見的「失眠地獄」狀況，竟有四成BabyHome網友表示就地成佛「順其自然接受」，也有兩成會選擇「 補充助眠食物、營養素或藥品」來協助改善。曹蘭說，她每日睡到自然醒、氣色又好的原因，芙婷寶的「天然香豆雌酚、木酚素」青春元素功不可沒。

侯麗芳也分享：「人生到了隨心所欲之年，我靠營養補充來達到保養的效果，芙婷寶就是我的好夥伴，讓我的高年級實習生日子天天快樂又有活力，很多朋友都說看不出我已70歲呢！」芙婷寶由大豆萃取物、亞麻籽，萃取出植物青春元素，讓侯麗芳自信奔向熟齡人生。侯麗芳說，熟齡階段每個女人都要當自己的女主角，除了為家人付出外，別忘了多愛自己一點，女性的美麗健康源自善待照顧自己的身體，迎向「越活越好」的生活，有「芙婷寶」的陪伴讓她的熟齡人生更閃耀。

有了關鍵營養，熟齡女性「芙」氣滿滿！除了失眠問題外，熟齡後期的女性還會面臨骨質疏鬆，但很多人因為疏忽沒有及時保養，使得生活品質下降。由於鈣在亞洲飲食攝取量普遍不足，以色列Se-cure藥廠特別針對亞洲女性設計，增加鈣和維生素D營養素的「芙嘉寶」，除了有專利青春配方外，並同時保持血鈣平衡，維持骨骼健康。

「芙嘉寶」希望能幫助熟齡女性，以鈣質、維生素D促進骨骼健康，並幫助補充維生素B2、B7增進皮膚容光煥發；另外一方面，「芙婷寶」也受到全球熟齡女性青睞，目前已有超過30個國家駐點販售，銷售量達1000萬盒。有了「芙婷寶」、「芙嘉寶」雙重關鍵營養，讓熟齡女性「芙」氣滿滿！為了保障消費者權益，芙婷寶產品的新包裝上新增了防偽標籤，同時也建議至官方通路購買，讓消費者能感受到質感升級且購買更安心。

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