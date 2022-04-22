衛福部防疫優先 護理機構評鑑連3年停辦

衛生福利部今天基於防疫表示，暫停辦理今年度護理機構評鑑與專科護理師訓練醫院認定訪視，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來連3年停辦護理評鑑。

衛福部護理及健康照護司發布新聞稿說，護理機構及人員目前已在防疫整備應變階段，考量相關評鑑及訪視將牽動醫院、護理機構及護理人員全力投入疫情應變工作，今年度暫停辦理。

護理及健康照護司長蔡淑鳳告訴中央社記者，一般護理之家、產後護理之家與居家護理所評鑑，及專科護理師訓練醫院認定訪視都由衛福部辦理，自2020年疫情以來，今年是第3年停辦，已有評鑑合格效期者展延1年；如果有迫切需求且有意願者接受評鑑者，視情況個案安排，但預計今年下半年或10月到12月間舉行。

衛福部說，地方政府辦理護理機構督導考核，可因應疫情變化相關應變措施，適時調整辦理方式。

麻醉科專科護理師訓練部分，衛福部表示，「專科護理師分科及甄審辦法」訂有過渡期間訓練規定，依衛福部預告修正草案內容，過渡期間也因應疫情，從明年底延長到民國113年底。