快訊

獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

110年眼角膜捐贈銳減207件 醫師分析2原因

中央社 / 台北22日電

去年器捐人數創5年新低，眼角膜銳減207件最多。醫師表示，去年疫情嚴峻，非緊急手術、社工勸募都暫停，捐贈及移植均減少，但今年捐贈數已有回升跡象。

根據器官捐贈移植登錄與病人自主推廣中心統計，近年來大體器官與組織捐贈人數逐年成長，自民國106年起每年捐贈人數皆突破300人大關，109年更創402人新高，但去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，捐贈人數只剩294人。

綜觀個別器官與組織捐贈數，去年眼角膜組織捐贈472件占最大宗，卻已比前1年銳減207件。

台大醫院眼科部主治醫師胡芳蓉接受中央社記者訪問時指出，去年COVID-19疫情期間，門診、住院病人都大幅減少，捐贈者自然也減少，但為了保障受贈者安全，捐贈除了過去檢驗的B肝、愛滋、梅毒等項目外，都必須再加驗COVID-19，自國外進口的眼角膜也須全面採檢，確認陰性後才能移植。

高雄長庚醫院角膜科主治醫師余涵如則表示，南部地區簽署器捐同意書的狀況本來就沒有這麼踴躍，以往大多靠社工在醫院內進行勸募。

余涵如說，去年不僅捐贈者減少、檢驗項目變多，疫情期間各家醫院也全力拚防疫，眼角膜移植在內的非緊急手術全面暫緩，社工即便成功勸募眼角膜也無法移植，勸募工作因此緩下腳步。

胡芳蓉指出，疫情雖然會影響器官捐贈量，但今年初疫情緩和後，捐贈數已有回升跡象；她也呼籲，台灣無論眼角膜或各種器官一向都是供不應求，盼民眾發揮大愛器捐。

器官捐贈 疫情 社工

延伸閱讀

義雲會捐助嘉基手術大樓 院長姚維仁贈上樑紀念螺絲

宏泰人壽：治癌費用驚人 買保險可事先預防

北科大與台大醫攜手開發麻醉評估App 獲iF設計獎

82歲翁領百萬以為遭詐 警一問才知他心酸要救臥床兒子

相關新聞

籲民眾丟鑰匙給外送員？工會批陳時中不懂外送業

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午在記者會指外送並非送到房間或面交，只是放在門口，若無對講機或管理員，也可以丟鑰匙下...

台鐵五一不加班 交部出動10條「類火車」購票、班表看這裡

台鐵工會五一不加班，交通部結合高鐵、客運等進行應變計畫。交通部公路總局也提出「類火車」因應，類火車是調派遊覽車因應，總計...

台鐵五一出勤人力曝光超慘 台鐵局長：懇請同仁出勤

台鐵工會預計將於今年5月1日勞動節發動不加班。若確實行動，這將是30多年來首度非因颱風、天災全面停駛狀況。台鐵指出，5月...

高鐵台南站十多班列車 軌道電路設備異常延誤2到5分鐘

台灣高鐵公司台南車站下午1點左右，因為軌道電路設備突然異常，造成部分列車到站開關門後無法自行啟動，必須改為手動發車，已造...

不得併用抗病毒藥物Paxlovid 健保署公布10大禁忌藥物

新冠肺炎確診病人大增，每個人都有機會使用到口服抗病毒藥物，但以抗病毒藥物Paxlovid來說，即與多項藥物有交互作用，民...

世界地球日 台灣高鐵3,600株樹苗贈旅客

為落實企業社會責任及永續共好的經營理念，台灣高鐵公司（2633）與林務局合作舉辦「共植美好」低碳永續行動！選在4月22日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。