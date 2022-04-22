中國醫大研發抗冠方劑 細胞實驗有效減少Omicron感染率
國內新冠肺炎疫情今新增3766例本土病例，再創高峰，中國醫藥大學發表「中醫大抗冠方劑」，中國醫藥大學校長洪明奇指出，經細胞實驗證實有效阻斷病毒與ACE2受體結合，能降低7.8成以上Omicron病毒感染率。由於「抗冠方劑」屬中藥，需經中醫師評估，民眾才能服用。
中國醫藥大學表示，新冠病毒表面的棘蛋白(spike protein)就像一把鑰匙，人體細胞的血管張力素轉化酶2(angiotensin converting enzyme 2,ACE2)受體就像門鎖，病毒棘蛋白與ACE2受體結合後，細胞大門便敞開，病毒進入細胞中釋放病毒RNA，進而大量複製。
洪明奇進一步指出，「中醫大抗冠方劑」的作用就是阻斷鑰匙與門鎖結合，減少病毒進入細胞的效率，如同一層「屏風」，保護人體不受病毒的侵害。
洪明奇說，已針對Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等多種變種株進行測試，均能降低7.8成以上的感染率，顯示「中醫大抗冠方劑」有助阻止新冠病毒侵襲人體。
這帖「中醫大抗冠方劑」由黃耆、白朮、防風、藿香等9種可固護人體正氣、化濕解毒的藥材所組成，做成茶包形式，便於民眾飲用；中國醫藥大學附設醫院指出，由於「抗冠方劑」屬中藥，需由中醫師評估後，民眾才可服用。
中國附醫中醫部主任黃升騰說，抗新冠科研團隊利用分子細胞快篩平台，篩選出數種針對不同新冠肺炎變種病毒，具有顯著抑制效用的中藥，開發出以玉屏風散為底的「中醫大 抗冠方劑」。
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