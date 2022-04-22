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北市國高中下周線上上課 菜農跳腳：菜要去哪裡？

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
北市宣布國高中下周線上上課，雖然只有短短五天，計畫性生產的蔬菜何去何從，菜農錯愕。圖/菜農提供
北市宣布國高中下周線上上課，雖然只有短短五天，計畫性生產的蔬菜何去何從，菜農錯愕。圖/菜農提供

新冠肺炎疫情大爆發，北市臨時宣布下周試辦國高中上線上課程，學校午餐產地菜農急跳腳，5天不上課，就有5天的各式食材卡關，這兩年遇到疫情變化，已經連續兩次延後開學，這次臨時宣布線上上課，計畫性生產的午餐蔬菜何去何從，農民只能苦笑。

雲林青農聯誼會前會長陳鳳義表示，疫情不是今年才開始，政府的相關部門完全沒有相關配套措施，令人心痛，現在不是頭痛醫頭，腳痛醫腳的時代，在知道台北市國高中下周停課後，農民群組一片錯愕，充滿了無奈與無助。

他表示，今天聽到消息，只能開始減量、減少損失了，停課學校的蔬菜量， 直接扣除，學校停課上周就有，這星期的量，砍到僅剩下三分之一，現在發生下周台北國高中停實體課，蔬菜供應應該會再砍到僅剩下四成，減少損失。

陳鳳義說，中、小學一天有機蔬菜耕種面積約40公頃，產銷量可能需要120公噸，若以一天用量150公噸計算，5天就需要750公噸；扣掉小學沒停課，至少一天將近400公噸蔬菜，台灣農業淺盤經濟，農產品突然變多變少，都會影響市場，多出來這些菜，臨時要去哪裡？

雲林黃姓農民表示，產地農民哀嚎聲不斷，契約生產的產品都準備好了，但停課下這批菜要何去何從，農友的收入來源陷入斷鏈，大多數青農都是借貸來蓋溫室做穩定生產，這兩年因為疫情關係，寒假推遲、暑假延後，沒有收入來源，又如何付得起龐大的貸款，希望政府部門可以想想辦法。

農委會農糧署表示，將啟動學校午餐調節措施，透過產地生產調節、送至批發市場優先拍賣及加強通路促銷等措施協助農民銷售既有契作數量，並輔導地方政府協助轄下農民或農民團體推動產地直銷，轉供一般民生使用，另將持續蒐集需協助農友資料及數量，輔導農民送至設有產銷履歷及有機蔬果專區的批發市場，及協調具既有通路之農民團體增加採購，透過多元行銷管道協助，保障農友收益。

農糧署表示，北市宣布國高中4月25日至4月29日演練遠距教學上課，學校午餐有機蔬菜部分透過台北農產運銷公司與產地農民契作，為確保農民權益，已請北農依契作規範數量及價格正常收貨，在不影響市場秩序之前提下，轉供超市通路、自主行銷或致贈弱勢團體及慈善機構使用。

官方認為，北部蔬菜需求大增，自認為產銷履歷、有機蔬菜供不應求，但實際上，因應疫情升溫，民眾減少外出消費、減少足跡，外食餐廳、團膳採購銳減，蔬果農產品從近期已開始供給大於需求，已有合作社場提出需要協助處理的蔬菜量；農糧署請中部漢光果菜合作社協助。

北農也開始管制拍賣，各農民團體今天收到北農的公文通知，要求農民團體要分散拍賣場所，把產地農民的農產品轉到其他批發市場拍賣，因為採購大戶消費薄弱，需求大幅降低，明明蔬果貨源充足，物美價格平實，但北農以量制價，限制拍賣時間，藉以維持蔬菜高價。

北農請農民團體分散拍賣，因應疫情升溫，消費大減。圖/農民提供
北農請農民團體分散拍賣，因應疫情升溫，消費大減。圖/農民提供

停課 疫情 農民

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