快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

她熬夜追劇眼睛癢 就醫發現睫毛上竟長滿「蟎蟲卵」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友因熬夜、居住地潮濕，就醫才發現眼睫毛上長滿蟎蟲。示意圖／ingimage
一名女網友因熬夜、居住地潮濕，就醫才發現眼睫毛上長滿蟎蟲。示意圖／ingimage

許多人喜歡熬夜追劇，一口氣把整部影集、韓劇一次看完，省去腦補劇情的糾結情緒。不過日前一名女網友在「Dcard發文表示，她因為長期熬夜追劇，某天竟發現眼睫毛根部長滿一粒一粒的小白點，就醫後才知道全都是蟎蟲，嚇得她趕緊遵照醫師指示清理家中環境、改善作息。

原PO提到，她前陣子都在熬夜追韓劇《二十五，二十一》、《社內相親》，「熬到眼睛又癢又痛，長了針眼，臉上也瘋狂冒痘」，後來去看眼科，才得知她的睫毛上住了很多蟎蟲，蟲卵都一排一排的，才會呈現睫毛根部白白的樣子，醫師也進一步解釋，「熬夜會導致免疫力下降，再加上眼瞼因長時間看螢幕而不正常出油，很容易長出蟎蟲」。

原PO後來去看皮膚科，醫師也推測可能因為她住的環境潮溼，所以臉上應該也有不少蟎蟲，「我才想到房間的除濕機已經很久沒開了，而且平常都在忙沒時間打掃，假日好不容易休息，也完全不想動，結論就是自作孽不可活，回家後立刻環境大掃除」。在醫師的建議下，她除了服藥，也改用「幕斯型」的洗面乳，「因為泡泡細比較能深入毛孔，尤其是睫毛根部這種不好清潔的重災區建議可以用慕斯」。

許多網友紛紛表示，「我房間濕度長期超過75%都沒長蟲，我覺得妳家髒亂可能才是主因」、「主要是床單要換、要洗，然後要拿吸塵器吸床墊，床墊真的超髒的，還有枕頭、棉被那些都要曬，沒事就打開窗戶通風、曬太陽」、「前陣子也是因為熬夜長蟎蟲，皮膚科醫生給我開了自費的殺蟎蟲藥擦臉」、「這陣子也是臉上一直爆痘，眼睛不舒服，難道我也中鏢了」。

熬夜 Dcard 醫師

延伸閱讀

他批小火鍋太貴不如吃自助餐 網曝不同見解：CP值高

青壯年染疫當打第四劑 防疫女神曝私心選擇這一款兒童疫苗

只因兒子要洗澡！管委會委員強行開水致糞水狂淹 眾人怒：好大官威

新婚妻自稱「小廢物」家事全他包 夫嘆：以為「玩笑話」能退貨嗎

相關新聞

台鐵五一不加班 交部出動10條「類火車」購票、班表看這裡

台鐵工會五一不加班，交通部結合高鐵、客運等進行應變計畫。交通部公路總局也提出「類火車」因應，類火車是調派遊覽車因應，總計...

台鐵五一出勤人力曝光超慘 台鐵局長：懇請同仁出勤

台鐵工會預計將於今年5月1日勞動節發動不加班。若確實行動，這將是30多年來首度非因颱風、天災全面停駛狀況。台鐵指出，5月...

高鐵台南站十多班列車 軌道電路設備異常延誤2到5分鐘

台灣高鐵公司台南車站下午1點左右，因為軌道電路設備突然異常，造成部分列車到站開關門後無法自行啟動，必須改為手動發車，已造...

不得併用抗病毒藥物Paxlovid 健保署公布10大禁忌藥物

新冠肺炎確診病人大增，每個人都有機會使用到口服抗病毒藥物，但以抗病毒藥物Paxlovid來說，即與多項藥物有交互作用，民...

世界地球日 台灣高鐵3,600株樹苗贈旅客

為落實企業社會責任及永續共好的經營理念，台灣高鐵公司（2633）與林務局合作舉辦「共植美好」低碳永續行動！選在4月22日...

她熬夜追劇眼睛癢 就醫發現睫毛上竟長滿「蟎蟲卵」

許多人喜歡熬夜追劇，一口氣把整部影集、韓劇一次看完，省去腦補劇情的糾結情緒。不過日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她因為長期熬夜追劇，某天竟發現眼睫毛根部長滿一粒一粒的小白點，就醫後才知道全都是蟎蟲，嚇得她趕緊遵照醫師指示清理家中環境、改善作息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。