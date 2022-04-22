她熬夜追劇眼睛癢 就醫發現睫毛上竟長滿「蟎蟲卵」

許多人喜歡熬夜追劇，一口氣把整部影集、韓劇一次看完，省去腦補劇情的糾結情緒。不過日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她因為長期熬夜追劇，某天竟發現眼睫毛根部長滿一粒一粒的小白點，就醫後才知道全都是蟎蟲，嚇得她趕緊遵照醫師指示清理家中環境、改善作息。

原PO提到，她前陣子都在熬夜追韓劇《二十五，二十一》、《社內相親》，「熬到眼睛又癢又痛，長了針眼，臉上也瘋狂冒痘」，後來去看眼科，才得知她的睫毛上住了很多蟎蟲，蟲卵都一排一排的，才會呈現睫毛根部白白的樣子，醫師也進一步解釋，「熬夜會導致免疫力下降，再加上眼瞼因長時間看螢幕而不正常出油，很容易長出蟎蟲」。

原PO後來去看皮膚科，醫師也推測可能因為她住的環境潮溼，所以臉上應該也有不少蟎蟲，「我才想到房間的除濕機已經很久沒開了，而且平常都在忙沒時間打掃，假日好不容易休息，也完全不想動，結論就是自作孽不可活，回家後立刻環境大掃除」。在醫師的建議下，她除了服藥，也改用「幕斯型」的洗面乳，「因為泡泡細比較能深入毛孔，尤其是睫毛根部這種不好清潔的重災區建議可以用慕斯」。

許多網友紛紛表示，「我房間濕度長期超過75%都沒長蟲，我覺得妳家髒亂可能才是主因」、「主要是床單要換、要洗，然後要拿吸塵器吸床墊，床墊真的超髒的，還有枕頭、棉被那些都要曬，沒事就打開窗戶通風、曬太陽」、「前陣子也是因為熬夜長蟎蟲，皮膚科醫生給我開了自費的殺蟎蟲藥擦臉」、「這陣子也是臉上一直爆痘，眼睛不舒服，難道我也中鏢了」。