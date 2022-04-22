降低染疫風險 6縣市醫院、住宿長照機構暫停探視

COVID-19疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中宣布，台北、新北、基隆、桃園、高雄、花蓮等6縣市醫療院所及住宿式長照機構即日起暫停探病及探視，但訂有例外規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒全台多縣市，今天新增3766例本土病例，再創台灣疫情以來新高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，為降低醫療機構、住宿式長照機構染疫風險，即日起台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣等6縣市將暫停探視及探病，但訂有例外規定。

陳時中表示，醫院探病例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要或其他因病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意，可例外探病。

陳時中說，至於其餘縣市醫院則維持加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域及有身心障礙、病況危急者，得開放探病；探病時段為每天固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

住宿式長照機構探視例外方面，陳時中指出，包括住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民或其他經機構評估有必要探視者，才可例外開放探病。

陳時中說，其餘縣市住宿式長照機構探視將優先安排在公共區域會面；不具備活動能力無法自行下床行動或單人房室之住民，才可進入住民住房探視。

陳時中強調，儘管有部分縣市可以探病或探視，訪客都應打滿3劑疫苗滿14天，不符規定者須出具當天COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）陰性證明；曾確診COVID-19，解除隔離且距發病日未滿3個月者，可免除篩檢。

指揮中心也呼籲相關機構落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入，並鼓勵探病者打滿3劑COVID-19疫苗並下載使用「台灣社交距離APP」。