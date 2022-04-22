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交部台鐵五一不加班應變 鐵道學會：恐導致抱怨與久候
台鐵工會五一不加班，交通部規畫交通應變計畫今天出爐。台灣鐵道暨國土規劃學會表示，現行疏運計畫仍不夠全面，若民眾想轉搭台鐵，以及原有的台鐵旅客，遇到無法上車情形怎麼辦，恐怕導致抱怨與久候。
台灣鐵道暨國土規劃學會表示，交通部現行疏運計畫仍然不夠細節與全面。交通部應該基於台鐵環島鐵路網環境，提供多模式 / 多路徑之替代方案。多模式指應納入民眾可搭乘其他大眾運輸工具，多路徑指民眾可以利用各類型大眾運輸組合抵達目的地。
學會提醒，目前接駁專案僅限於人數統計，不考慮如何認定為 「轉運台鐵停駛旅客」之情形，若遇上民眾尖峰之乘車需求，混合想搭乘直達車，以及原有台鐵旅客，若遇無法上車情形，將導致民眾抱怨與久候。
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