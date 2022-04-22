桃園世客博會公布主視覺 以5主顏色及元素呈現客家特色

2023世界客家博覽會將在明年8月11日至10月15日舉行，今天於永安海螺文化體驗園區舉辦主視覺發表會，以Travel to Tomorrow天光日个客家為主軸發想，透過客家的英文「HAKKA」來演釋，以5主顏色及元素來傳達元與內涵，並凸顯台灣是客家文化振興的重要發揚基地。

世客博會主場館位在中壢青埔地區，分為世界館及台灣館及7個副展館永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園、台灣客家茶文化館、桃園北區客家會館、橫山書法藝術館、兒童美術館及原民文創園區，展出音樂、文學、器具、工藝、美食、服裝、歷史、信仰及客家的海外文化。

世客博主視覺由朱墨品牌策劃設計中心設計總監彭明智以「Travel to Tomorrow」的核心概念，取「客家」英文拼音「HAKKA」做文字變化，將字母分別轉化箭頭圖示，寓意「放眼未來，朝向更多元、國際的方向邁進」，並採用客庄橘、山林綠、花布紅、桃園紫及海客青5種顏色，結合穿越、山林、村落、陽光與人、海洋等元素意涵，呈現台三線客庄、海洋客家文化、過去傳統依山林耕作、凝聚大家力量團結的生活等客家精神。