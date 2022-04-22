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Hi-Life萊爾富網路旗艦店限量推5款「菜霸子嚴選防疫蔬菜箱」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」豐食米滿蔬菜箱，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」豐食米滿蔬菜箱，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供

近期隨著台灣疫情確診數迅速增加，民眾防疫相關商品需求大增，萊爾富結盟「蝦皮商城」推出「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，販售5款「菜霸子嚴選」健康活力蔬菜箱 、健康選果組合、豐食米滿蔬菜箱、健身蔬菜組合箱、火鍋蔬菜組合箱，即日起每箱均一價特惠599元，由廠商直送、免運宅配到府，數量有限，售完為止。5月3日前「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」也推出限量10,000張的消費滿額現折優惠券，如消費滿599元折40元、消費滿999元折90元，消費滿額即可馬上使用。

「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」推出的「菜霸子嚴選」健康活力蔬菜箱（每箱售價709元），即日起享8.4折優惠、每箱特價599元，內含12種商品，包括4款葉菜類、3款花果類、各2款根莖類和菇菌類，以及1款辛香科類。

喜歡蔬果的民眾，可選擇「菜霸子嚴選」健康選果組合（每箱售價749元），即日起享8折優惠、每箱特價599元，嚴選5種在地農產水果，堅持每日現採現配，新鮮宅配到家。

萊爾富滿足台灣人的食米文化，推出「菜霸子嚴選」豐食米滿蔬菜箱（10包入，每箱售價709元），即日起可享8.4折優惠、每箱特價599元，內含各2款葉菜類、花果類、根莖類和菇菌類，還有1款辛香科類與1包米，嚴選在地農產，透過豐富的蔬菜與米食搭配，居家防疫吃得更安心。

針對健身族群，萊爾富也量身推出「菜霸子嚴選」健身蔬菜組合箱（12包入，每箱售價709元），即日起可享8.4折優惠、每箱特價599元，內含5款花果類、4款葉菜類、3款根莖類。

另有「菜霸子嚴選」火鍋蔬菜組合箱（12包入，每箱售價709元），即日起可享8.4折優惠、每箱特價599元，內含各4款葉菜類、花果類、菌菇類。

Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」健身蔬菜組合箱，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」健身蔬菜組合箱，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」健康活力蔬菜箱，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」健康活力蔬菜箱，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」火鍋蔬菜組合箱，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」火鍋蔬菜組合箱，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」健康選果組合，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
Hi-Life萊爾富網路旗艦店推出「菜霸子嚴選」健康選果組合，特惠價599元，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供

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