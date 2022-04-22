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五倍券將到期 創世籲民眾捐助植物人「放大五倍愛」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
振興五倍券的使用已進入最後倒數，創世基金會提醒民眾將家中未使用完的五倍券捐助植物人及其家庭挺過難關「放大五倍愛」。 圖／創世基金會苗栗分院提供
振興五倍券的使用已進入最後倒數，創世基金會提醒民眾將家中未使用完的五倍券捐助植物人及其家庭挺過難關「放大五倍愛」。 圖／創世基金會苗栗分院提供

振興五倍券的使用已進入最後倒數，但目前疫情持續延燒，公益團體咬牙苦撐，植物人家庭更是雪上加霜，創世基金會提醒民眾，五倍券將於4月30日到期，家中如果還有未使用完的五倍券，可捐助植物人及其家庭挺過難關「放大五倍愛」。

創世基金會指出，植物人因生活無法自理，長期臥床，創世安養院照護人員，每2小時協助院民翻身並更換「尿布」，一位植物人平均一天需要更換10至12片尿布。創世全台17間安養院，一年共需約340萬片尿布，需求龐大。疫情之下募款艱難，但植物人安養不能有一日間斷，創世盼大眾能成為弱勢家庭堅實的後盾，讓救助的路上有您陪伴。

創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉表示，院內目前安養57名植物人，日常照護費用龐大，每位植物人背後都有一個心碎又堅強的家庭，創世秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念堅持不懈，需要大眾一起支持。民眾可捐出紙本或數位五倍券，行善積福還可抵稅，讓植物人感受「吾被愛」。

陳綠蓉表示，紙本振興券請掛號寄至苗栗市站前1號4樓五倍小組收。也可購買愛心爆米花，1桶150元，20桶免運送到家。歡迎來電037-275848 分機9洽詢。

振興五倍券的使用已進入最後倒數，創世基金會提醒民眾將家中未使用完的五倍券捐助植物人及其家庭挺過難關「放大五倍愛」。 圖／創世基金會苗栗分院提供
振興五倍券的使用已進入最後倒數，創世基金會提醒民眾將家中未使用完的五倍券捐助植物人及其家庭挺過難關「放大五倍愛」。 圖／創世基金會苗栗分院提供

植物人 安養院 疫情

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