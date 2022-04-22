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五倍券將到期 創世籲民眾捐助植物人「放大五倍愛」
振興五倍券的使用已進入最後倒數，但目前疫情持續延燒，公益團體咬牙苦撐，植物人家庭更是雪上加霜，創世基金會提醒民眾，五倍券將於4月30日到期，家中如果還有未使用完的五倍券，可捐助植物人及其家庭挺過難關「放大五倍愛」。
創世基金會指出，植物人因生活無法自理，長期臥床，創世安養院照護人員，每2小時協助院民翻身並更換「尿布」，一位植物人平均一天需要更換10至12片尿布。創世全台17間安養院，一年共需約340萬片尿布，需求龐大。疫情之下募款艱難，但植物人安養不能有一日間斷，創世盼大眾能成為弱勢家庭堅實的後盾，讓救助的路上有您陪伴。
創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉表示，院內目前安養57名植物人，日常照護費用龐大，每位植物人背後都有一個心碎又堅強的家庭，創世秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念堅持不懈，需要大眾一起支持。民眾可捐出紙本或數位五倍券，行善積福還可抵稅，讓植物人感受「吾被愛」。
陳綠蓉表示，紙本振興券請掛號寄至苗栗市站前1號4樓五倍小組收。也可購買愛心爆米花，1桶150元，20桶免運送到家。歡迎來電037-275848 分機9洽詢。
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