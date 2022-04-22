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台鐵五一出勤人力曝光超慘 台鐵局長：懇請同仁出勤

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
交通部今天召開因應台鐵工會五一不加班應變記者會。記者董俞佳／攝影
交通部今天召開因應台鐵工會五一不加班應變記者會。記者董俞佳／攝影

台鐵工會預計將於今年5月1日勞動節發動不加班。若確實行動，這將是30多年來首度非因颱風、天災全面停駛狀況。台鐵指出，5月1日當天表定列車全部停開，也可能會有窗口沒人賣票情形。台鐵局長杜微說，不放棄持續懇請同仁出勤。

台鐵局統計，5月1日當天，運務、售票窗口都僅有一半人力上班，車長三成，司機員出勤人數則是相當稀少。

杜微表示，這也就是為什麼5月1日全部表定列車都停開，因為派不出司機員。現在還沒有放棄向同仁溝通與懇請。

現場媒體指出，據傳當天售票窗口可能也沒有人、台鐵還拜託志工幫忙。對此，杜微證實說，售票窗口出勤確實僅五成，所以會有窗口沒人賣票情形，感謝願意協助的志工。

因應台鐵五一可能不加班，交通部提出遊覽車取代的「類火車」因應，是否可能讓當天國道、省道更塞車。交通部次長陳彥伯表示，當天是連續假期，國道本來就有疏運，至於北花線、北宜線高公局5月1日封閉國五石碇至坪林，僅維持大客車運行。蘇花改也啟用大客車專用道路，讓北花維持在一定運行時間。

高鐵公司則表示，5月1日高鐵預計開166班，運能有25萬人次，樂觀估計來看，高鐵當日有16萬搭乘人次，還有9萬人次餘裕，台鐵客人想要轉乘高鐵，隨時訂位都沒有問題。

面對有可能史上最大規模的台鐵全面停駛，交通部長王國材則說，過往多場公聽會台鐵工會不參加，現在最後一個月才要求撤回，他說，會與工會持續溝通，「門不是關起來的」。

工會日前也表示，若溝通不成，不只五一不加班，端午跟中秋也可能不加班。王國材表示，不期待這樣，這段時間努力縮小不同意見，希望這次的交通應變計畫僅是備而不用，不要真的實施。

王國材也說，這次談應變計畫心情很不好，因為是把台鐵客人送去坐國道客運、高鐵，他請工會注意，這是流失客人，不要傷害自己忠誠的乘客。

台鐵 高鐵 加班

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