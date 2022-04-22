7-ELEVEN、好鄰居文教基金會打造「親子閱讀生活圈」！力推超過20款永續DIY繪本素材

響應4月23日「世界閱讀日」，統一超商好鄰居文教基金會長期推動「閱讀勵學計畫」關注鄉鎮孩童閱讀議題，近年觀察到受疫情影響、親子宅家閱讀風氣提升，為滿足多元閱讀需求，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會獨家開發「永續DIY繪本素材」，以「倡議永續議題」、「取得便利性高」、「DIY互動樂趣」、「業界跨領域合作」等4大作法，累計開發超過20款親子共讀DIY繪本素材、影響超過36萬人次，打造「親子閱讀生活圈」，具體響應聯合國永續發展目標「SDG4優質教育」。

7-ELEVEN與好鄰居基金會於2009年聯手推出「好鄰居同樂會」，以「親子體驗職場」為規畫主軸，隨著生活型態改變，「親子共讀」躍升親子互動的重要歷程，尤其近年永續意識逐漸興起，特別於2020年起推出永續DIY繪本素材，累計開發超過20款、超過12萬次下載、影響超過36萬人次，賦予好鄰居同樂會全新教育意義，深耕親子共讀學永續。

永續繪本DIY素材除了作為永續好鄰居同樂會的活動道具外，更因應疫情同步串聯O2O數位方式，突破空間限制，提供家長或老師便利取得素材的管道，可自行於好鄰居基金會官網免費下載、也可於逾6400家7-ELEVEN門市內的ibon機台列印，列印後透過簡單的DIY剪貼互動即可完成。

永續DIY繪本主題多元，含括環保、食育、健康、公益等永續議題，以孩童熟悉的OPEN小將加入童趣插畫，提高親子共感度，同時以小朋友閱讀需求為出發，除了注音符號，更加入連連看、找找看、塗鴉等設計，提升親子互動學習，另外還有立體卡片、卡牌等桌遊設計，將永續議題生活化的融入孩童學習環境。不僅親子在家自學適用、也可做為老師課堂教案、晨光媽媽勞作素材。

為豐富素材多樣化，好鄰居基金會展開跨界合作，陸續與供應商、公益團體合作共同推廣永續議題，如荒野保護協會、中華民國紙包裝食品推廣協會、利樂公司等，透過生動的圖文設計成不同永續題材的繪本、DIY道具等，讓小朋友從中學習節約能源、生態保育、分類回收、減碳惜食等永續知識，成為日常親子共讀的入門繪本。

好鄰居基金會自2014年起推動「閱讀勵學計畫」，至今邁入第8年，目前共合作97所鄉鎮小學、陪讀班據點，透過閱讀集點、教案推動獎勵、徵文比賽等方式，鼓勵超過6,000位孩童提升閱讀力。近年來更規畫設計永續教案，提供閱讀勵學合作學校，作為學校永續教育的輔助教案；同時，透過教案獎勵鼓勵老師自行規劃教案，讓永續教案更加豐富、多元。

2021年中因疫情嚴峻，為提倡停課不停學，特別舉辦徵文比賽鼓勵孩童在家也要持續閱讀寫作。其中台南六甲國小湖東分校投稿踴躍，二年級的荃荃在文中寫到：「如果我有一家7-ELEVEN，店裡面要掛上美麗的圖畫，因為成為畫家是我的夢想哦！」，好鄰居基金會看見孩子的夢想，因此攜手7-ELEVEN於七甲門市展示荃荃的畫作，完成孩子開畫廊的夢想、更吸引不少民眾關注。